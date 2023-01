Un outil puissant mais méconnu pour lutter contre le réchauffement climatique

Jusqu’à 0,55 gigatonne chaque année : c’est le potentiel d’élimination du CO2 atmosphérique que posséderaient les algues brunes, selon une étude récente de scientifiques allemands. Voici la vérité.

Composées de chlorophylle et d’un pigment appelé « fucoxanthine », les algues brunes poussent en milieu marin et sont capables d’absorber de grandes quantités de dioxyde de carbone, qu’elles libèrent ensuite dans l’eau sous forme de glucides. Si la capacité importante des algues brunes à absorbent le CO2 en font naturellement des alliés importants dans la lutte contre le réchauffement climatique, il est difficile de déterminer la quantité exacte de dioxyde de carbone que ces plantes marines sont capables d’éliminer de l’atmosphère.

Pour obtenir des données plus précises sur le sujet, une équipe de chercheurs de l’Institut Max Planck de microbiologie marine (Brême, Allemagne) a étudié de près le « fucus », une espèce d’algue brune qui vit dans les roches et peut mesurer jusqu’à 30 centimètres de long. Les travaux ont été menés à la station zoologique de Tvärminne dans le sud-ouest de la Finlande. Les scientifiques ont utilisé une technique de séparation des substances (chromatographie) et ont constaté que les fucus étudiés, situés sur la côte de la mer Baltique, sécrétaient environ 0,3 % de leur biomasse par jour. sous forme de fucoïdane, un complément nutritionnel aux multiples bienfaits.

Alors que le taux de sécrétion est mesuré chaque année, il a été observé que les algues brunes convertissent environ 0,55 gigatonnes (550 millions de tonnes) de CO2 en glucides chaque année. “Le fucoidan représentait environ la moitié des excrétions des espèces d’algues brunes que nous avons étudiées, le soi-disant fucus”, explique Hagen Buck-Wiese, chercheur à l’Institut Max Planck et co-auteur de l’étude, dans un communiqué. En comparaison, les émissions annuelles de gaz à effet de serre de l’Allemagne en 2020 s’élevaient à 0,74 gigatonne de dioxyde de carbone, selon les estimations de l’Agence fédérale allemande de l’environnement.

Publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), l’étude indique également que l’algue brune Fucus vesiculosus a l’avantage de pouvoir séquestrer le CO2 atmosphérique, sans interférer avec sa croissance. “Cela rend les algues brunes particulièrement utiles pour éliminer le dioxyde de carbone de l’atmosphère à long terme – pendant des centaines à des milliers d’années”, affirment les chercheurs. Les chercheurs prévoient d’étudier d’autres espèces d’algues brunes dans d’autres endroits, dans le but de en utilisant davantage “le grand potentiel des algues brunes pour la protection du climat”.

