Un outil de gestion des actifs d’IA est confronté à un problème familier : des données médiocres

Constituer un portefeuille d’investissements verts et propres n’est pas facile, même pour l’intelligence artificielle.

Éther, une plateforme d’IA pour les gestionnaires d’actifs, a été lancée par la société londonienne Arabesque AI en 2019. Cela signifie qu’elle a appris de plus en plus au cours des quatre dernières années, dans le but d’analyser et de prédire le comportement des marchés financiers. À l’heure actuelle, il génère des estimations de la performance d’une action sur différents horizons temporels pour plus de 25 000 entreprises. « Tout ce qui est investissable, tout ce qui est suffisamment liquide pour être investissable, nous pouvons en faire une prévision », a déclaré à Quartz Nikolaos Kaplis, directeur de la technologie d’Arabesque.

Aether extrait des données financières de sources comme Bloomberg ou FactSet : cours des actions, volatilité, taux de change et prix des matières premières. Il utilise également des mesures de durabilité du partenaire d’Arabesque, ESG Book. Mais il est important d’alimenter les modèles d’IA avec des données de qualité, ce qui n’est pas si facile à trouver lorsqu’il s’agit de mesures plus « exotiques », a déclaré Kaplis. Il a donné l’exemple de la façon dont les entreprises calculent les niveaux d’émissions de carbone de leurs propres manières, obligeant Arabesque à refaire les calculs pour standardiser leurs données. « Nous devons être très prudents », a-t-il déclaré.

Les gestionnaires d’actifs veulent que l’IA fasse le gros du travail



Un outil d’IA donne aux gestionnaires de patrimoine un « résumé condensé » des données dont ils ont besoin pour prendre des décisions, a déclaré Kaplis. Leurs tâches répétitives, comme surveiller chaque actualité ou chaque point de données, sont automatisées. Mais en dernière analyse, a ajouté Kaplis, un outil comme Aether ne peut offrir que ses prédictions et ses analyses. La responsabilité ultime d’acheter ou de vendre des instruments incombe à l’humain : le gestionnaire d’actifs.

Arabesque, qui est à la fois une société de conseil en investissement et une entreprise technologique, a créé Aether pour répondre aux questions. Les conseillers financiers peuvent déjà demander à Aether quel type de données contribuent à ses prédictions. À mesure que l’IA devient plus nuancée, a déclaré Kaplis, elle sera en mesure d’indiquer aux utilisateurs à quelles données elle a accordé le plus d’attention lors de la génération de ses prévisions.

Ce qui tombe bien, car Arabesque parie que l’une de ses cibles démographiques – les jeunes investisseurs – aura de nombreuses questions à poser, notamment sur les émissions, la durabilité et la diversité des entreprises. D’ici 2030, environ 68 000 milliards de dollars la richesse sera transférée des baby-boomers aux millennials, selon à un rapport PwC. Les jeunes investisseurs sont également plus actifs question la transparence des grandes institutions financières et l’intégrité des marchés financiers traditionnels, selon à la société d’études de marché eMarketer.

La SEC surveille les outils d’investissement de l’IA



L’Éther d’Arabesque est l’un des nombreux outils qui peuvent être décrits comme utilisant L’IA pour aider aux stratégies d’investissement. Cette catégorie de produits a attiré l’attention de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Dans un communiqué de presse de juillet, la SEC a proposé de nouvelles règles pour les moteurs d’investissement basés sur l’IA. L’utilisation de tels modèles s’accélère, a prévenu la SEC, ajoutant : « Tout conflit d’intérêts qui en résulterait pourrait causer un préjudice aux investisseurs de manière plus prononcée et à une échelle plus large qu’auparavant. »

Un autre défi pour les entreprises comme Arabesque est le fait que les conseillers financiers tardent à changer et à ancrer leurs habitudes. Mais Kaplis soupçonne qu’à mesure que de nouvelles générations d’investisseurs arriveront en ligne, le changement sera rapide et brutal.

«Il y a une vision très précise de la façon dont [younger investors] voir l’investissement… Etout le monde se soucie toujours des rendements, cela ne fait aucun doute », a-t-il déclaré. « Mais les gens ont aujourd’hui des besoins plus complexes, et un seul fonds ne peut les satisfaire. UNPlus cette pression s’accumule, l’adoption se fera plus rapidement.