Un ours tué après avoir tenté d’attaquer un enfant de 5 ans : service de conservation de la Colombie-Britannique

Un ours a été euthanasié à Powell River après avoir tenté d’attaquer un enfant dans un camp de jour.

Le BC Conservation Officer Service a déclaré qu’un agent avait dû abattre un ours noir mercredi matin (23 août) après que celui-ci ait tenté d’attaquer un enfant de cinq ans la veille.

Mardi vers midi, un groupe d’enfants jouaient à chat dans un champ à Haywire Bay dans le cadre d’un camp de jour organisé par le Powell River Outdoor Learning Centre, lorsqu’un ours est entré sur le terrain.

BCCOS a déclaré que l’ours avait commencé à s’approcher des enfants. Ils se sont enfuis, mais un enfant de cinq ans a trébuché et est tombé.

L’ours « s’est jeté sur l’enfant », mais a été rapidement effrayé par les animateurs du camp voisin.

Le service de conservation a déclaré que l’enfant présentait « des blessures mineures qui ne nécessitaient pas de soins médicaux ».

Des agents de protection de la nature et la GRC ont été immédiatement appelés et ont fouillé la zone, mais aucun ours n’a été vu.

Le camp et ses environs, y compris les sentiers et terrains de camping à proximité, ont été fermés et des panneaux de signalisation installés.

La BCCOS est retournée sur le site mercredi pour tenter de retrouver l’ours et a trouvé un ours noir dans la zone du site, qui correspondait aux descriptions des témoins. Il a commencé à s’approcher des agents et a été réprimé par les agents de protection de la nature. Aucun autre ours n’a été vu lors du balayage de la zone.

La BCCOS dit qu’elle continuera à surveiller l’activité des ours dans la région et qu’elle restera fermée pendant encore 24 heures pendant que les autorités continuent de travailler dans la région.

Le BC Conservation Officer Service encourage les gens à prendre des précautions en cas de rencontre avec la faune, notamment en voyageant en groupe, en s’assurant que les animaux sont tenus en laisse et qu’ils portent un spray anti-ours.

