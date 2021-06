Un ours en Arizona est sorti indemne de tout le voyage de puissance lorsqu’il s’est coincé sur un poteau. Sulphur Springs Valley Electric Cooperative, une entreprise de services publics basée à Willcox, dans le sud de l’Arizona, a été informée lundi matin qu’un ours s’était emmêlé dans les fils des poteaux électriques à la périphérie de la ville. Werner Neubauer, un monteur de ligne de l’entreprise, a déclaré qu’ils avaient immédiatement désactivé l’alimentation afin que l’animal ne soit pas électrocuté. Neubauer est ensuite monté dans un élévateur à godets et a utilisé un bâton en fibre de verre de 8 pieds (2 mètres) pour essayer de pousser l’ours à descendre. Il a même essayé de lui parler.

« Je pense que je lui ai dit que j’allais l’aider à descendre la perche », a déclaré Neubauer. « Je sais qu’il ne pouvait pas me comprendre. Mais cela a attiré son attention.

Après avoir parfois attrapé et mordu le bâton, l’ours est finalement descendu et s’est enfui dans le désert.

Selon Neubauer, il n’y a eu aucun blessé et la panne de courant, qui a touché les clients résidentiels, n’a duré qu’une quinzaine de minutes.

Lorsqu’on lui a expliqué la raison de la panne, il a déclaré que plusieurs clients étaient compréhensifs.

C’est la deuxième fois en un mois qu’un ours est aperçu dans une ville du sud de l’Arizona.

