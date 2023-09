Un ours traumatisé d’Ukraine s’installe dans une nouvelle maison en Écosse | Nouvelles du monde

Un ours traumatisé d’Ukraine, l’un des rares animaux de zoo à avoir survécu aux bombardements russes, s’apprête à s’installer dans une nouvelle maison en Écosse.

Les gardiens du zoo affirment que Yampil, qui doit son nom à son village de Donetsk, a été retrouvé commotionné suite à une récente explosion près de sa cage et dans des « conditions épouvantables » lorsque sa maison a été libérée en octobre de l’année dernière.

La plupart des 200 autres animaux sont morts lors d’attaques ou en raison de conditions difficiles. Certains auraient même été mangés par des soldats russes, selon les rapports.

Après sa convalescence dans un centre de secours en Belgique, Yampil, un ours noir d’Asie de 12 ans, doit être transféré au zoo Five Sisters d’Édimbourg en 2024.

« C’est une histoire vraiment horrible, mais nous sommes déterminés à faire en sorte qu’elle se termine bien », a déclaré le zoo dans un communiqué.

« Cela va coûter un investissement important au Five Sisters Zoo pour rendre cela possible, donc si vous souhaitez nous aider à créer la maison parfaite pour cet ours vraiment remarquable, pensez à faire un don. »

Brian Curran, propriétaire du zoo, a ajouté que leur « cœur s’est brisé » lorsqu’ils ont pris conscience de l’état de santé de Yampil et qu’ils ont été « tellement étonnés qu’il soit toujours en vie et en bonne santé ».

En savoir plus:

Poutine et Kim se rencontreront – la dernière guerre en date

Image:

Yampil a été traumatisé par la guerre. Photo : Zoo des Cinq Sœurs





Image:

Les conditions autour de la cage de Yampil, où une bombe avait explosé. Pic Zoo Des Cinq Sœurs





Le village de Yampil a été libéré l’année dernière après cinq mois d’occupation russe dans le cadre d’un blitz ukrainien visant à récupérer des territoires dans l’est du pays.

UN L’équipe de Sky News a été témoin une équipe de « nettoyage » dans le village se déplaçant de maison en maison à la recherche de pièges et de mines qui auraient pu être posées.

Le barrage d’artillerie à longue portée des deux côtés a obligé les habitants à subir un bombardement dont beaucoup craignaient de ne pas survivre.

« C’était terrible, terrible », a déclaré à l’époque une femme âgée, les larmes aux yeux. « Nous avions peur à l’époque et nous avons toujours peur maintenant. »

Les bombardements intenses ont détruit une grande partie de l’ancienne maison de l’ours Yampil et seule une petite poignée d’animaux aurait survécu.

En savoir plus sur Sky News :

Une « goutte d’or scintillante » déconcerte les scientifiques

La police sauve un serpent jaune de 12 pieds de long

Image:

Yampil a été temporairement soigné en Belgique. Photo : Zoo des Cinq Sœurs





Pour accueillir Yampil, le zoo Five Sisters collecte des fonds pour adapter un nouvel habitat à l’ours, et le zoo affirme qu’il lui faudra 200 000 £.

Sur chaque don, 10 % seront reversés au Natuur Hulp Centrum en Belgique, où Yampil a été temporairement soigné, tandis que le reste financera la nouvelle maison de l’ours, a indiqué le zoo.