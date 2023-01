Il n’y a pas encore d’observation d’animaux sur Mars, mais quelque chose de similaire au visage d’un ours a été capturé à la surface de la planète rouge. Laboratoire lunaire et planétaire de l’Université de l’Arizona : HiRISE a partagé une photo de ce qui ressemblait au visage d’un ours. La caractéristique a un énorme contour rond, ressemblant à la tête d’un ours, deux cercles plus petits pour faire passer les yeux, et même ce qui ressemblait au museau d’un ours. Comme si ce n’était pas déjà assez choquant, toutes ces caractéristiques tombaient en parfaite symétrie. HiRISE a partagé ce cliché sur son compte Twitter officiel et a écrit : « HiPOD : un ours sur Mars ? Cette caractéristique ressemble un peu au visage d’un ours. Qu’est-ce que c’est vraiment ?” Vérifiez le ici:

Lorsque les utilisateurs des médias sociaux ont trouvé cette fonctionnalité, de nombreux jeux de mots ont été partagés. D’autres ont posté des mèmes et des modifications de la fonctionnalité. Pour certains, il était temps d’évoquer certaines constellations bien précises comme la Grande Ourse et la Petite Ourse. Un utilisateur de Twitter a tweeté : « Le fait que la NASA cache la vérité sur la vie sur Mars est insupportable ».

Le fait que la NASA cache la vérité sur la vie sur Mars est insupportable. — Don Hammond (@bluestatedon) 25 janvier 2023

Un autre utilisateur a écrit : « Si vous regardez attentivement, il y a un petit morceau de fer dans la gueule de l’ours. À mon avis, cette sphère a été lancée lorsque la pâte était molle sur le point de couler, formant la face supérieure du museau de l’ours.

Se observer bem tem um pedacinho de ferro dentro da boca do urso. ao meu ver esta esfera foi lançada em quanto a massa estava mole a ponto de escorrer formando o lado superior do fucinho do urdo.— Elza Ferreira (@ ElzaMorais65) 26 janvier 2023

Pour certains, ce n’était pas un ours qu’ils ont vu lorsqu’ils ont regardé le cliché pour la première fois. Un utilisateur a vu le mème Doge emblématique au lieu de l’ours. Pour un autre utilisateur, c’était une créature complètement différente. Ils ont tweeté : « Bien sûr, ce n’est pas un ours sur Mars. Tout le monde sait que les phoques viennent de Mars. Vous pouvez dire par le manque d’oreilles. Pseudo-science.

Bien sûr, ce n’est pas un ours sur Mars. Tout le monde sait que les phoques viennent de Mars. Vous pouvez dire par le manque d’oreilles. Pseudo-science.— Walross (@RossMyhre) 26 janvier 2023

Pendant ce temps, HiRISE eux-mêmes ont partagé une explication possible de ce que cette fonctionnalité aurait pu être. Sur son site officiel, Lunar and Planetary Laboratory a partagé que l’image avait été acquise le 22 décembre de l’année dernière. Ils ont mentionné qu’il y a une colline avec une structure d’effondrement en forme de V qui crée le nez. Quant aux yeux, il y a deux cratères et la tête est créée par un motif de fracture circulaire. Comment ce modèle de fracture circulaire a-t-il été créé ? Cela pourrait être dû au dépôt d’un dépôt sur un cratère d’impact enfoui. Le laboratoire s’est également demandé si le nez était peut-être en fait un évent volcanique ou de boue et que le dépôt pourrait être de la lave.

