Un ours se déchaîne au Japon, prend d’assaut une base militaire et un aéroport

« Il est difficile de bien comprendre ce qui s’est passé, mais sachant que l’ours est un mâle, et étant donné que c’est la saison de reproduction en ce moment, il est tout à fait concevable que le mâle poursuivait une ourse et se soit égaré dans une zone résidentielle. « , a déclaré Shinsuke Koike, professeur et expert en ours à l’Université d’agriculture et de technologie de Tokyo.