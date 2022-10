Un ours sauve un corbeau qui se noie au zoo de Budapest, le cœur d’Internet est plein

Il ne manque pas de vidéos sur Internet montrant le côté brut et brutal de la nature où les créatures se nourrissent souvent les unes des autres pour tenter de survivre. Mais certains visuels ont aussi tendance à montrer une belle coexistence qui peut instantanément faire fondre nos cœurs. Une de ces vidéos a fait surface en ligne, montrant un ours sauvant un corbeau qui se noie dans un zoo de Budapest, en Hongrie.

Dans la vidéo, téléchargée sur Twitter, on voit un ours grignoter quelque chose au bord d’une piscine tandis qu’un corbeau a du mal à rester à flot dans l’eau. Le corbeau continue de battre des ailes pour s’échapper mais en vain. C’est alors que l’ours montre un geste rare. Il s’approche de la limite de la piscine, tient le corbeau à l’aide de sa patte et le tire en sécurité en saisissant l’aile de l’oiseau dans sa bouche.

Suite à cela, l’ours recommence à manger tandis que le corbeau, après une brève lutte, parvient à se relever.

Depuis sa publication, le clip a recueilli plus de 4,5 millions de vues sur Twitter et a suscité de nombreuses réactions de la part des utilisateurs.

“Ce corbeau n’oubliera jamais ce que cet ours a fait pour lui”, a écrit un utilisateur.

ce corbeau n’oubliera jamais ce que cet ours a fait pour lui — _ (@Luna_Redhood) 28 octobre 2022

Un autre utilisateur a réagi : “Je me sens déprimé et cela m’a vraiment remonté le moral. Quel adorable ours.

Je me sens déprimé et cela m’a vraiment remonté le moral. Quel doux ours. – AJStanton (@ AJStanton6) 28 octobre 2022

Cet utilisateur a prédit comment le corbeau aurait réagi après avoir été sauvé.

“Je-je suis en vie ? Tu-… tu es mon ami ??” — Prince de Swole (@POOHEAD189) 28 octobre 2022

Beaucoup ont loué le geste rare montré par l’ours.

C’est incroyable… l’empathie vient de partout – NH (@NHSHOEY) 28 octobre 2022

“L’empathie et l’aide sont ce dont l’homme a besoin, même les animaux”, a écrit une personne.

L’empathie et l’aide sont ce dont l’homme a besoin, même les animaux font — Bukelina⚡️ (@ Bukelina1) 28 octobre 2022

Le clip réconfortant était devenu viral pour la première fois en 2014 après avoir été partagé sur YouTube par une personne nommée Aleksander Medveš.

