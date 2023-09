Un ours sauvage capturé à Walt Disney World en Floride après une recherche

ORLANDO, Floride –

Ce n’était pas un évadé de l’attraction Country Bear Jamboree, mais un ours noir sauvage a réussi à être la star de son propre spectacle lundi à Walt Disney World.

La présence de l’ours noir dans un arbre du Magic Kingdom a retardé l’ouverture de trois terrains lundi matin : Frontierland, Liberty Square et Adventureland.

Des membres du personnel de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission se trouvaient dans le parc pour tenter de capturer et de déplacer l’ours, a indiqué Disney World dans un communiqué. L’ours a finalement été capturé lundi après-midi.

L’ours était probablement à la recherche de nourriture car il cherche à accumuler des réserves de graisse pour l’hiver, a indiqué la commission de la faune sauvage dans un communiqué.

« Dans la plupart des cas, il est préférable que les ours aient de l’espace et puissent se déplacer seuls, mais étant donné cette situation, le personnel s’efforce de capturer et de déplacer l’ours », a indiqué la commission de la faune.

La commission de la faune estime qu’il y a plus de 4 000 ours noirs en Floride, la plupart se trouvant dans le centre de la Floride.