Un ours sauvage attrape une fille par la chemise alors qu’elle essaie de cliquer sur un selfie

Prendre des selfies et les publier sur les réseaux sociaux est chose courante de nos jours. Il n’y a pas de mal à prendre des selfies, mais si une personne risque sa vie en le faisant – agissant par négligence – cela pourrait lui causer des ennuis. L’un de ces incidents, qui fait le tour d’Internet, est celui d’une fille posant avec des animaux sauvages dans un zoo.

Dans la vidéo, on peut voir la jeune fille assise très près d’un ours et d’une lionne – dont les deux cages étaient adjacentes – dans le but de prendre une photo avec les animaux sauvages. Mais à sa grande consternation, l’ours lui fait peur alors qu’il essaie de la tirer vers lui.

L’ours sort ses pattes de la cage et attrape le t-shirt de la fille, alors qu’elle était occupée à prendre un selfie avec la lionne. La jeune fille prit peur et se leva sans attendre. Un homme qui était présent l’a aidée à se relever et à s’éloigner de l’ours.

Un compte Instagram nommé _hasret_kokulum_ a partagé cette vidéo sur Instagram. Depuis qu’il a été partagé, il a recueilli plus de 43 000 likes. De plus, la vidéo a également reçu plus de 2,3 millions de vues sur une courte période.

Un utilisateur a commenté: «La vie n’a pas de prix. Il ne devrait pas être perdu par de tels idiots. Un autre utilisateur a écrit : « L’ours doit aussi dire que je vais te prendre pour un selfie. Un autre utilisateur a également écrit : « Les gens deviennent aveugles dans la course pour prendre des selfies ».

La vidéo a fait surface partout sur Internet en un rien de temps et les utilisateurs ont condamné les efforts de la jeune fille pour risquer sa vie pour prendre un selfie. De tels incidents ont souvent lieu. Il est grand temps que les gens comprennent que les selfies ne valent pas la peine de risquer leur vie !

