Un ours rare sur un million tué par des loups peu de temps après avoir été repéré dans le Michigan aux États-Unis

Des instantanés d’une caméra de piste qui ont capturé un ours noir extrêmement rare à fourrure blanche sont récemment devenus viraux. Les images, qui ont émergé sur les réseaux sociaux, montraient l’ours unique en train de renifler. Malheureusement, l’animal a connu une fin tragique car il a été tué par des loups peu de temps après, a rapporté Fox News.

Les images avaient attiré l’attention d’Internet pour avoir capturé l’ours qui était présenté comme un animal unique sur un million. Les clichés ont été partagés sur Facebook par une page nommée Yooper Outdoors. “Bonne fête des ours !! Il y a eu un ours blanc et noir devant la caméra dans le Yoop! Extrêmement rare, mais vous ne savez jamais ce qui pourrait vous tomber dessus !” lire la légende postée avec les photos.

Regarde:

L’ours blanc rare a été repéré dans la péninsule supérieure du Michigan le 5 septembre. Le groupe, qui a partagé la photo, a maintenant révélé que l’ours avait été retrouvé mort et tué par des loups. “Notre population de loups a dévasté nos populations de gros gibier dans l’UP”, a déclaré Yooper Outdoors à Fox News.

L’ours a suscité l’enthousiasme et la curiosité des internautes pour sa fourrure unique. S’adressant au repérage, Cody Norton, du ministère des Ressources naturelles du Michigan, a déclaré: «Je pensais que c’était tout simplement trop cool. C’est tout simplement excitant de voir un animal apparaître comme celui-ci ici plutôt qu’ailleurs.

Norton a ajouté que le département est tombé sur des ours de couleur cannelle, blonde et chocolat qui ont été capturés par leur appareil photo. Mais ces ours sont encore courants dans la population d’ours. L’ours affilant une fourrure de couleur blanche était assez rare. “Le blanc est sa propre chose”, a déclaré Norton.

Selon Norton, l’ours était jeune et aurait environ deux ans. La couleur unique devrait être un produit rare de deux ours qui détenaient un gène récessif pour la fourrure blanche. On pense que l’ours noir blanc est originaire des ours Kermode – une sous-espèce d’un ours noir américain.

