Un ours prend 400 selfies en une nuit avec un appareil photo animalier

Vous ne savez jamais ce que vous pourriez capturer avec un appareil photo animalier. Peut-être un coyote et blaireau agissant comme des bourgeons. Ou alors farceurs humains déguisés en animaux. Ou 400 selfies du même ours.

L’équipe des espaces ouverts et des parcs de montagne de la ville de Boulder dans le Colorado utilise un réseau de neuf caméras automatisées sur son système terrestre de 46 000 acres. L’une de ces caméras a aperçu des bouffonneries d’ours divertissantes. “Récemment, un ours a découvert une caméra pour la faune que nous utilisons pour surveiller la faune dans l’espace ouvert de Boulder”, OSMP a tweeté cette semaine. “Sur les 580 photos capturées, environ 400 étaient des selfies d’ours.”

L’incident de l’ours s’est produit en novembre de l’année dernière. La détection de mouvement déclenche ces caméras, c’est ainsi qu’un ours a réussi à prendre autant de selfies. “Les informations que nous recueillons auprès d’eux sont utilisées pour recommander des mesures de protection de l’habitat afin d’aider à protéger les zones naturelles sensibles”, a déclaré Will Keeley, écologiste principal de la faune de l’OSMP dans une déclaration sur les caméras l’année dernière.

Outre les ours noirs (qui n’ont pas toujours la fourrure noire), les caméras ont aperçu des lynx roux, des pumas, des hiboux et des cerfs. Il semble que l’ours, cependant, était plus un jambon que les autres créatures. Oubliez les selfies à tête de canard. La nouvelle pose de selfie chaude est le visage d’ours.