Un ours polaire tue une femme et un garçon dans un village reculé de l’Alaska | Nouvelles du monde

Un ours polaire a attaqué et tué une femme et un garçon dans un village isolé de l’ouest de l’Alaska.

Les State Troopers ont déclaré avoir reçu le rapport de l’attaque à 14h30 heure locale (23h30 heure du Royaume-Uni) mardi au Pays de Galles, à l’extrémité ouest de la péninsule de Seward, a rapporté la station d’information locale KTUU.

“Les premiers rapports indiquent qu’un ours polaire est entré dans la communauté et a chassé plusieurs résidents”, ont écrit les soldats.

“L’ours a mortellement attaqué une femelle adulte et un mâle juvénile.”

L’ours a été abattu par un résident local alors qu’il attaquait le couple, ont déclaré des soldats.

Les noms des deux personnes tuées n’ont pas été divulgués, les soldats affirmant qu’ils travaillaient pour informer les membres de la famille.

Les soldats et le département d’État de la pêche et de la chasse prévoient de se rendre au Pays de Galles une fois que le temps le permettra, a indiqué la dépêche.