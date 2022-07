Un ours polaire sauvé après avoir reçu du lait concentré coincé dans la bouche en Russie | Nouvelles du monde

Un ours polaire a été sauvé après s’être coincé la langue dans une boîte de lait concentré alors qu’il parcourait un avant-poste arctique dans le nord de la Russie.

La femelle de deux ans a été sauvée après avoir été repérée par des résidents locaux errant dans des huttes dans un village de la colonie isolée de Dikson mercredi.

L’ours a été sauvé par une équipe du zoo de Moscou qui s’est envolée pour tranquilliser l’animal avec une fléchette et a retiré le métal pointu de sa bouche, traitant les coupures à sa langue.

Mikhail Alshinetsky, un vétérinaire du zoo, a déclaré que l’ours était maigre et un peu déshydraté, mais que ses blessures devraient guérir.

Dans un rapport publié cette semaine, des scientifiques du Canada et des États-Unis ont averti que les ours polaires affamés se tournent de plus en plus vers les dépotoirs pour remplir leur estomac alors que leur habitat disparaît en raison du changement climatique.

Image:

Photo : Nornickel/Reuters



Les scientifiques ont déclaré que les déchets humains constituaient une menace émergente pour les populations vulnérables d’ours polaires, car les animaux deviennent de plus en plus dépendants des décharges à proximité des communautés du Nord dans des endroits comme la Russie, le Canada et l’Alaska.

Svetlana Akulova, directrice générale du zoo de Moscou, a déclaré que la prochaine étape importante pour l’ours est sa récupération de l’anesthésie, sous le regard des spécialistes à proximité.

“Nous espérons que tout ira bien. Nous avons laissé des poissons près de l’ours parce qu’elle était sans nourriture ni eau depuis assez longtemps”, a-t-elle déclaré.

L’ours restera en observation pendant plusieurs jours, puis il sera ramené dans son habitat naturel avec un approvisionnement en poissons.

Les ours polaires dépendent de la banquise pour chasser les phoques. Mais avec l’Arctique qui se réchauffe quatre fois plus vite que le reste du monde, la banquise fond plus tôt en été et gèle plus tard à l’automne.

Cela oblige les ours à passer plus de temps à terre, loin de leurs proies naturelles.

Dikson est un port et est l’une des colonies les plus septentrionales du monde.