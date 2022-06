Un ours polaire du zoo du parc Assiniboine meurt pendant une intervention dentaire

Une ourse polaire femelle vivant au zoo du parc Assiniboine à Winnipeg est décédée au cours d’une intervention dentaire alors qu’elle était sous anesthésie.

Le zoo a confirmé que l’ours polaire Aurora, neuf ans, est décédé mardi.

« C’est toujours très triste quand nous perdons des animaux au zoo et dans ce cas particulier, c’était encore plus difficile dans les circonstances où elle est décédée », a déclaré Grant Furniss, directeur principal des opérations zoologiques du zoo.

Selon le zoo, Aurora a eu des problèmes dentaires récurrents depuis qu’elle a été secourue et transférée au zoo en tant que lionceau en 2013. Elle a d’abord été retrouvée errante seule autour de l’aéroport de Churchill alors qu’elle avait environ un an.

Le zoo a déclaré qu’il pensait que ses dents avaient été endommagées en mangeant des pierres et des bâtons dans le but de survivre sans sa mère.

Selon Furniss, Aurora a déjà subi plusieurs interventions dentaires pour soulager sa douleur, traiter l’infection et empêcher ses problèmes dentaires d’évoluer en problèmes potentiellement mortels.

La procédure de mardi a été réalisée sous anesthésie et avec l’aide d’un dentiste vétérinaire spécialisé, a indiqué le zoo.

Le directeur principal des opérations zoologiques du zoo du parc Assiniboine, Grant Furniss, a confirmé les détails de la mort d’Aurora lors d’une conférence de presse jeudi.

Selon le zoo, la procédure s’est bien déroulée mais alors que l’équipe se préparait à inverser l’anesthésie, Aurora a fait un arrêt cardiaque.

« L’équipe vétérinaire a fait tout ce qu’elle pouvait pour la ramener mais malheureusement, elle est décédée », a déclaré Furniss.

Furniss a déclaré que bien que des tests supplémentaires soient effectués, les enquêtes préliminaires sur une condition sous-jacente ou une cause de décès ne sont pas concluantes.

« Nous allons poursuivre et essayer de découvrir exactement ce qui est arrivé à Aurora », a déclaré Furniss.

Le zoo a déclaré qu’Aurora était une ourse affirmée et volontaire qui pouvait souvent être vue en train de se blottir et de passer son temps avec Kaska, une autre ourse, et a joué un rôle protecteur avec Willow, la plus jeune femelle du zoo.

« Aurora était une ourse très aimée et elle a apporté de la joie à des centaines de milliers de personnes qui entraient et sortaient du zoo », a déclaré Furniss.