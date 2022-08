Un ours polaire attaque un touriste sur l’île norvégienne de Svalbard | Nouvelles du monde

Un ours polaire a blessé un touriste français lors d’une attaque contre un camping dans les îles arctiques éloignées du Svalbard, en Norvège.

Les autorités ont déclaré que la femme, qui n’a pas été identifiée, faisait partie d’un groupe de 25 personnes campant à Sveasletta, dans la partie centrale de l’archipel du Svalbard, à plus de 800 km au nord du continent norvégien.

Le camping est situé en face d’un fjord de Longyearbyen, la principale colonie de l’archipel.

Les responsables ont répondu en s’envolant dans un hélicoptère, a déclaré le surintendant principal Stein Olav Bredli.

“La Française a été blessée à un bras. Des coups de feu ont été tirés sur l’ours polaire, qui s’est éloigné de la zone”, a-t-il ajouté.

Les blessures de la femme ne mettaient pas sa vie en danger, ont déclaré des responsables. Elle a été transportée par hélicoptère à l’hôpital de Longyearbyen.

Le principal journal de l’archipel, Svalbardposten, a déclaré que la victime était une femme dans la quarantaine et a cité le responsable de l’hôpital local, Solveig Jacobsen, disant qu’elle était légèrement blessée.

M. Bredli a déclaré plus tard au journal que l’animal avait été “grièvement blessé” et avait été abattu après “une évaluation professionnelle”. On ne savait pas comment il avait été déposé.

Au moins cinq personnes ont été tuées par des ours polaires à Svalbard depuis les années 1970. Plus récemment, un Néerlandais de 38 ans a été tué en 2020.

Il y a eu un débat après cette attaque pour savoir si les gens devraient être autorisés à camper dans des tentes à l’extérieur, mais aucune interdiction n’a été décidée.

Certains habitants de Svalbard, qui abrite plus de 2 500 personnes, ont réclamé une surveillance des ours polaires 24 heures sur 24, tandis que d’autres ont soutenu que tous les ours polaires qui s’approchent des humains devraient être tués.

Quelque 14 ours polaires ont été abattus de 2009 à 2019, a rapporté la chaîne de télévision norvégienne NRK. On estime qu’entre 20 000 et 25 000 ours polaires vivent dans l’Arctique.

En 2015, un ours polaire a traîné un touriste tchèque hors de sa tente alors qu’il campait avec plusieurs autres au nord de Longyearbyen. Il lui a griffé le dos avant d’être chassé par des coups de feu. Plus tard, les autorités ont trouvé et tué l’ours.