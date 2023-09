Un ours pénétrant par effraction dans des tentes pour sans-abri à Vernon est euthanasié

Un ours noir a dû être abattu après avoir causé des dégâts matériels et pénétré dans des tentes de sans-abri à Polson Park.

Le Service des agents de conservation (CO) a reçu plusieurs rapports signalant la présence d’ours noir en phase brune dans le parc populaire de Vernon depuis plusieurs jours.

Mais la dernière activité a suscité des inquiétudes et l’ours a été tranquillisé, retiré du parc et euthanasié.

« Cet ours a récemment été signalé en train d’accéder à des tentes individuelles de sans-abri, à des ordures et à des mangeoires à oiseaux non sécurisées et à causer des dommages matériels », a indiqué le COS.

« L’ours était devenu indifférent à l’activité humaine et recherchait activement de la nourriture non naturelle dans une zone urbaine. En raison de ce comportement, l’ours a été considéré comme un risque pour le public et a été euthanasié.

L’ours a été repéré pour la première fois le lundi 28 août et des panneaux ont été installés dans le parc pour avertir les utilisateurs de sa présence.

« Il s’agit d’un rappel désagréable aux résidents de Vernon de s’assurer que les attractifs sont en sécurité sur leur propriété afin d’éviter de nouveaux cas comme celui-ci », a déclaré COS.

Visitez WildSafeBC.com pour savoir comment prévenir les conflits entre les humains et la faune.

