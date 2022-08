Un ours nommé par Julia Roberts se fait retirer une dent dans le cadre d’une procédure d’une heure au Karnataka

En 2009, un ourson mâle a été sauvé d’un village du Karnataka où il était utilisé comme « ours dansant » pour mendier. Il a été sauvé des griffes du commerce par Wildlife SOS, une ONG de sauvetage des animaux et amené au centre de sauvetage de Bannerghatta Bear où il s’est occupé pendant toutes ces années. Plus tard, l’actrice primée aux Oscars Julia Roberts a visité le centre de secours pendant le tournage de son film “Eat Love Pray” et a nommé le petit “Odum”.

Odum, maintenant âgé de 22 ans, est un animal joyeux et actif. Il est généralement occupé avec lui-même dans l’abri. Mais dernièrement, Odum est devenu terne et mangeait moins. Ses gardiens ont remarqué ce changement de comportement et en ont informé les vétérinaires du centre.

Une radiographie détaillée a été faite sur Odum qui a révélé la raison de son inactivité. L’incisive supérieure de l’ours était à moitié cassée, lui causant une immense douleur. Alors, les médecins ont décidé d’utiliser des tranquillisants et de le mettre sur la table d’opération.

Après une procédure d’une heure, la dent défectueuse a été extraite et Odum était de retour dans sa demeure. Jusqu’aux 5 jours suivants, une bouillie semi-liquide mélangée à des analgésiques prescrits par le vétérinaire était sa seule nourriture. Maintenant, il est revenu à la normale et savoure son repas habituel composé d’œufs, de fruits, de dattes et de bouillie.

Les médecins du centre de secours aux ours de Bannerghatta ont expliqué : « En tant que louveteau, lorsque les ours sont apprivoisés et utilisés pour la mendicité et d’autres travaux, une ficelle ou une corde leur passe par le nez. Un piercing au nez pour cela aurait provoqué une infection chez de nombreux animaux. Peu à peu, leur santé bucco-dentaire se détériore provoquant une douleur extrême. Heureusement, Odum a été sauvé rapidement et ne souffre plus après une extraction dentaire. Il va bien maintenant, profitant de son quota régulier de fruits avec d’autres variétés d’aliments.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici