Un ours noir repéré dans le parc populaire de Vernon

Un ours noir a été vu déambulant dans un parc populaire du centre-ville de Vernon.

Le BC Conservation Officer Service a confirmé une observation du grand mammifère dans le parc Polson le lundi 28 août.

« Le COS surveille l’activité des ours et réagira si nécessaire pour assurer la sécurité publique », a déclaré le service de conservation.

Des panneaux ont été installés dans le parc pour signaler la présence potentielle d’ours.

Pour signaler un conflit avec des ours ou un comportement agressif d’ours, appelez la ligne d’assistance téléphonique COS Report All Braconniers et Pollueurs (RAPP) au 1-877-952-7277 ou visitez le site Web du RAPP à rapp.bc.ca.

Si vous rencontrez un ours, restez calme. Ne courez pas et ne grimpez pas à un arbre. Reculez lentement et parlez à l’ours d’une voix douce et monotone. Ne criez pas, ne tournez pas le dos à l’animal, ne vous agenouillez pas et n’établissez pas de contact visuel direct.

Si vous êtes à deux ou en groupe, restez ensemble. Si vous êtes avec d’autres personnes, agissez en groupe et gardez les enfants proches. Les jeunes enfants doivent être ramassés et transportés.

