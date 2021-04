Lors d’un incident à Whitefish, dans le Montana, un motard a été poursuivi sur une piste de montagne par un ours noir. Le motard a eu une rencontre très rapprochée avec un ours noir dans l’intention de lui faire du mal. La Montana Knife Company avait publié lundi une vidéo sur ses pages de médias sociaux montrant un ours noir poursuivant un motard en bas d’une montagne à Whitefish. La société l’a légendé: «Un rappel rapide que le Montana n’est pas Disney Land… L’ours noir poursuit un cycliste de descente à Whitefish, MT.»

Dans la vidéo, on peut voir qu’un ours noir a poursuivi un motard, qui semblait avoir maintenu une bonne distance de sécurité. Le motard a eu la chance d’échapper à l’attaque de l’animal et de lui sauver la vie. Il a pu atteindre une vitesse que l’ours ne pouvait pas supporter.

Le court clip a maintenant recueilli des milliers de vues sur Facebook.

Les responsables de l’État du Montana estiment qu’il y a au moins 600 000 ours noirs présents aux États-Unis. Un ours noir adulte peut courir jusqu’à 35 miles par heure et peut garder ce rythme pendant plusieurs minutes.

On voit que les vététistes prennent des risques et roulent à une vitesse très rapide même en passant par des pistes de montagne à l’état sauvage. Il leur est recommandé de rester vigilant, de ralentir, de porter un spray anti-ours, de faire du bruit, de ne pas rouler seuls et de ne jamais rouler au crépuscule, à l’aube ou la nuit.

