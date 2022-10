Un ours noir chasse le saumon sur l’île de Vancouver dans une incroyable vidéo sous-marine

Une abondance de saumons qui reviennent frayer le long des rivières de l’île de Vancouver attirent la faune, les membres du public et les photographes qui arrivent pour enregistrer le spectacle.

L’une de ces personnes est Campbell River, en Colombie-Britannique, la cinéaste Eiko Jones qui tentait d’enregistrer le frai du saumon, mais a plutôt capturé une vidéo incroyable d’ours noirs essayant de manger le saumon.

“J’ai filmé de nombreux événements de frai dans le passé et j’essayais d’obtenir le moment réel de la ponte et j’ai remarqué qu’un ours en particulier arrivait à l’endroit exact à chaque fois”, a déclaré Jones à CTV News lundi.

Il s’est dit que s’il plaçait son appareil photo sous-marin à cet endroit, il pourrait peut-être capturer quelque chose de spécial – et il l’a fait. Un ours a été filmé en train de sauter à plusieurs reprises sur du saumon en essayant d’obtenir un repas.

“Il restait toujours assis là et attendait, puis quand un Chinook ou un Coho plus gros passait – et parfois des roses – il bondissait”, a déclaré Jones.

“Il ne bondirait pas toujours dans la même direction mais il resterait toujours au même endroit.”

Jones enregistre des vidéos et des photos à publier sur son site Web de photographie, Eiko Jones Photography. Il vend ensuite les images à des producteurs et à des sociétés d’archives.

Il dit que capturer des images de frai est un défi.

“J’ai passé des centaines d’heures assis à regarder une paire de poissons creuser. Vous pensez qu’ils vont frayer et puis ils ne le font pas”, a déclaré Jones.

“Je me suis assis et j’ai regardé une seule paire de poissons pendant huit heures et je ne les ai pas fait frayer, donc c’est vraiment un jeu d’attente”, a-t-il déclaré.

Son équipement est une caméra de cinéma 6K à l’intérieur d’un boîtier sur mesure qu’il a installé au bout d’une longue perche pour la prise de vue à distance. Jones dit qu’il peut être sur le rivage loin de la rivière et de tout poisson ou ours. Il surveille la sortie sur un iPad.

“Chaque fois que je fais quelque chose de nouveau, c’est toujours excitant en ce qui concerne un nouvel animal comportemental”, a-t-il déclaré.

“Je filme des saumons et des ours depuis si longtemps que le simple fait de les filmer debout ou à ne rien faire n’est pas aussi excitant. Je recherche vraiment ce plan comportemental où ils font réellement quelque chose qu’ils font”, a déclaré Jones.

Le vidéaste a certainement capturé des images passionnantes d’ours faisant ce qu’ils font de mieux sur l’île de Vancouver.