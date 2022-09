Un ours noir blanc rare sur un million repéré sur la caméra de surveillance du Michigan

Un ours noir à fourrure blanche, un sur un million, a apparemment été aperçu en train de traverser la nature sauvage du Michigan, au début du mois. Selon le New York Post, la création rare a été capturée près de l’ouest de la péninsule supérieure, une région de l’État des Grands Lacs, célèbre pour être une résidence d’ours abondants. Une photo de l’animal a été partagée en ligne par un guide de randonnée de la péninsule supérieure où l’ours aurait fouillé dans cet appât placé par un chasseur. Il est important de noter que les agents du ministère des Ressources naturelles n’ont pas confirmé si le gros mammifère avait réellement une fourrure blanche. Cependant, les images virales de la région le suggèrent.

Un spécialiste des carnivores du Département des ressources naturelles, qui a examiné les photos du mammifère, pense que le phénomène est tout simplement cool. Tout en expliquant pourquoi les taches de l’ours à fourrure blanche sont rares, Norton a révélé qu’ils avaient déjà repéré l’espèce dans des couleurs vives dans la région, du cramoisi au chocolat, mais le blanc est inconnu. « C’est juste excitant de voir un animal comme celui-ci apparaître ici plutôt qu’ailleurs. Nous avons eu des phases de couleur cannelle, du blond et du chocolat sur certaines caméras de piste que nous utilisons pour les enquêtes, ce qui est également très agréable à voir. Mais ceux-ci sont plus fréquents dans les populations d’ours. Le blanc est sa propre chose », a-t-il déclaré.

Selon l’expertise de Norton, l’ours à fourrure blanche devrait avoir environ 2 ans. Pour ceux qui ne le savent pas, les ours noirs à fourrure blanche sont distincts des albinos et des ours polaires. Il n’y a qu’une chance sur un million de développer des fourrures blanches lorsque les parents mâles et femelles de l’ours sont élevés pour produire un gène récessif pour la fourrure blanche. Il est considéré comme inhabituel pour l’observation d’un ours incolore en Amérique en raison de la faible probabilité de coloration blanche ou blonde sur l’étendue étendue du continent nord-américain.

Il est suggéré que le phénomène rare est exclusif à une chaîne confinée d’îles isolées dans l’ouest du Canada qui abrite plusieurs sous-espèces de l’ours américain qui naissent parfois naturellement avec une coloration blonde. Les espèces rares de mammifères tachetés sont appelées « Spirit Bears ».

