Un ours noir à Walt Disney World a temporairement fermé certaines parties du parc : NPR

Ted Shaffrey/AP

Les autorités de Floride chargées de la faune ont capturé lundi un ours noir qui avait été repéré plus tôt dans la journée sur un arbre de Walt Disney World, près d’Orlando.

L’observation de l’oursin a temporairement fermé certaines parties du parc à thème Magic Kingdom, envoyant les visiteurs ailleurs alors que les autorités du parc et les représentants de l’État parcouraient la zone à la recherche de l’animal.

Juste après 14 h 30 HE, la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission a annoncé que les agents chargés de l’application des lois et les biologistes de son programme de gestion des ours avaient capturé une ourse adulte.

« Dans la plupart des cas, il est préférable que les ours aient de l’espace et puissent se déplacer seuls », a déclaré Lisa Thompson, porte-parole du FWC, « mais compte tenu de cette situation, le personnel a capturé l’animal et le déplace hors du parc. une zone dans ou autour de la forêt nationale d’Ocala.

« Pendant l’automne, les ours sont plus actifs lorsqu’ils recherchent de la nourriture pour constituer leurs réserves de graisse pour l’hiver », a ajouté Thompson. « Cet ours en particulier se déplaçait probablement dans la zone à la recherche de nourriture. »

Le FWC exhorte toute personne rencontrant un ours à garder ses distances et à ne pas le nourrir.

Parmi les attractions fermées figuraient Big Thunder Mountain Railroad, Jungle Cruise et Pirates of the Caribbean, selon ClickOrlando.

Ce n’est pas la première fois que des animaux sauvages sont aperçus à l’intérieur de Walt Disney World, avec parfois des conséquences mortelles.

La mort d’un enfant en bas âge en 2016 a incité le recours à retirer 250 alligators de ses propriétés dans les cinq années qui ont suivi.