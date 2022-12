Un ours noir a parcouru 1 600 km en 6 mois pour retourner dans son parc préféré après avoir été relocalisé

Un ours noir sauvage. (Getty Images)

Une ourse noire a marché plus de 1 600 kilomètres pour retourner dans son parc préféré après avoir été relocalisée.

Elle a été retirée du parc national des Great Smoky Mountains dans le Tennessee après avoir semé le chaos.

Elle est retournée dans les Smoky Mountains six mois plus tard, mais seulement après avoir traversé trois États.

Il y a environ six mois, une ourse noire femelle a dû être déplacée du parc national des Great Smoky Mountains. L’ours avait fait des ravages en mangeant de la nourriture sur les tables de pique-nique, en volant les sacs des promeneurs et en reniflant les poubelles, rapporte le site d’information local WBIR.

Avant d’être relâchée dans sa nouvelle maison, les chercheurs ont équipé l’ours – connu sous le nom de numéro 609 – d’un collier et d’un dispositif de suivi pour en savoir plus sur le comportement des ours après leur relocalisation.

Elle a été transférée dans la forêt nationale de South Cherokee, dans le comté de Polk, dans le Tennessee, à moins de 240 kilomètres de son emplacement d’origine. Au lieu de rester sur place, cependant, 609 a commencé à bouger.

Elle a entrepris un voyage de 1 600 kilomètres à travers la Géorgie, la Caroline du Sud et la Caroline du Nord, avant de retourner récemment dans son camping préféré dans les Great Smoky Mountains.

Bill Stiver, un biologiste de la faune qui suivait 609, a déclaré à WBIR: “Elle n’a jamais ralenti. Elle a juste continué.”

“C’était certainement l’un des mouvements les plus bizarres que j’ai vus jusqu’à présent”, a-t-il ajouté.

L’ours 609 a été filmé en train d’errer dans un centre commercial en Géorgie, par média local WSB-TV. Elle a tenté d’ouvrir les portes des commerces locaux et a fouillé les poubelles avant de s’échapper dans les bois voisins, selon des témoins.

Stiver a noté que des témoins disent qu’elle a même été heurtée par une voiture lors de ses aventures mais qu’elle est restée indemne.

Ironiquement, l’odyssée de l’ours signifiait qu’elle empruntait une route assez gratuite pour rentrer chez elle. Le parc South Cherokee où elle a été relocalisée pour la première fois se trouve à moins de 240 kilomètres du camping des Smoky Mountains.

Bear 609 n’a pas terminé son voyage de six mois sans attirer l’attention des fans de partout.

Une autre chercheuse du parc national des Great Smoky Mountains, Lisa McInnis, a déclaré à WBIR que des membres de sa famille lui avaient envoyé des photos de l’ours traversant leur allée à Anderson, en Caroline du Sud.

McInnis a déclaré au média local qu’elle avait immédiatement reconnu l’animal, ajoutant que “c’est un monde très, très petit.