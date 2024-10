Un ouragan frappe Cuba au milieu de pannes de courant massives — RT World News

L’île a plongé dans l’obscurité vendredi après l’effondrement de sa plus grande centrale électrique.

L’ouragan Oscar a frappé Cuba dimanche, apportant de fortes pluies et des vents violents alors que les 10 millions d’habitants du pays étaient déjà aux prises avec une panne d’électricité massive. La tempête a frappé peu de temps après l’effondrement de la plus grande centrale électrique de l’île vendredi, qui a paralysé le réseau national et entraîné une panne d’électricité presque dans tout le pays, selon les rapports. Oscar, classé ouragan de catégorie 1 avec des vents maximums soutenus de près de 130 km/h, a touché terre dans la province orientale de Guantanamo, près de la ville de Baracoa. Dimanche soir, l’ouragan s’était transformé en tempête tropicale avec des vents soufflant à 112 km/h, a indiqué le Centre national des ouragans des États-Unis, ajoutant que la tempête pourrait encore provoquer d’importantes crues soudaines et des coulées de boue dans les régions de l’est. L’arrivée de l’ouragan survient alors que Cuba tente de se remettre de sa pire panne d’électricité depuis au moins deux ans, qui a laissé des millions de personnes sans électricité pendant deux jours la semaine dernière. Les services électriques ont été partiellement rétablis samedi, avant de s’effondrer à nouveau.

Le gouvernement a déclaré qu’il s’attend à ce que le courant soit rétabli dans la plupart des régions d’ici lundi soir.

Depuis le début des pannes de courant, des milliers de familles se seraient retrouvées non seulement sans électricité ni climatisation, mais aussi sans eau, l’approvisionnement dépendant de pompes électriques. De nombreuses personnes ont commencé à cuisiner au bois de chauffage dans les rues, car la nourriture commençait à pourrir dans les réfrigérateurs.

La plupart des quartiers de la capitale cubaine, La Havane, ont été plongés dans l’obscurité, même si certains hôtels et hôpitaux fonctionnaient avec des générateurs de secours.

Le président cubain Miguel Diaz-Canel a déclaré samedi que les autorités « Travailler dur pour protéger la population et les ressources économiques, compte tenu de l’arrivée imminente de l’ouragan Oscar. »















Diaz-Canel a également prévenu dimanche que le gouvernement agirait « gravement » contre quiconque aurait tenté de « troubler l’ordre public » pendant la panne d’électricité.

Cet avertissement intervient alors que la tempête et l’effondrement du réseau électrique s’ajoutent aux luttes de Cuba contre l’inflation et les pénuries de nourriture, de médicaments, de carburant et d’eau.

Le président cubain a imputé la crise aux difficultés du pays à acquérir du carburant et des pièces de rechange pour ses centrales électriques, qu’il a liées à un embargo commercial américain de six décennies, renforcé par des sanctions plus sévères imposées sous la présidence de Donald Trump.

Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a fait écho aux propos du président, en postant sur X (anciennement Twitter) que les Cubains « Apprécions les voix dénonçant le blocus américain, principale cause des limitations et des dommages subis par notre peuple. »

Cuba connaît depuis des décennies de fréquentes coupures de courant en raison de crises économiques. En juillet 2021, des coupures de courant qui ont duré plusieurs jours ont suscité la colère du public, des milliers de manifestants étant descendus dans les rues pour manifester.