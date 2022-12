Un otage allemand libéré après un enlèvement djihadiste au Niger en 2018

DAKAR, Sénégal (AP) – Le travailleur humanitaire allemand Jorg Lange a été libéré samedi plus de quatre ans et demi après que des extrémistes islamiques l’ont enlevé au Niger, pays d’Afrique de l’Ouest, selon Help, l’organisation d’aide allemande où il travaille.

La déclaration du groupe n’a pas fourni de détails sur comment ni où Lange, un ingénieur de 63 ans, a été libéré.

“Nous sommes très soulagés et reconnaissants que notre collègue Jorg Lange puisse retourner dans sa famille après plus de quatre ans et demi”, a déclaré Bianca Kaltschmitt, directrice générale de l’organisation.

Lange, le directeur national de Help au Niger, a été enlevé par le groupe État islamique dans la région de Tillaberi au Niger en avril 2018. Help a déclaré que Lange avait consacré plus de trois décennies de sa vie à l’aide humanitaire.

Depuis sept ans, des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique au Sahel, la vaste étendue au sud du désert du Sahara, utilisent des otages détenus contre rançon pour financer des opérations et étendre leur présence.

“La région du Sahel s’est avérée être une région instable pour les missionnaires et les travailleurs étrangers avec en toile de fond plusieurs prises d’otages et la prolifération du militantisme au cours des dernières années”, a déclaré Laith Alkhouri, PDG d’Intelonyx Intelligence Advisory, qui fournit des analyses de renseignement, dit samedi.

“La prise d’otages s’est avérée être une activité lucrative qui finance des groupes terroristes, mais amplifie également leur notoriété”, a-t-il déclaré.

Au moins 25 étrangers et un nombre incalculable de locaux ont été enlevés au Sahel depuis 2015, selon l’Armed Conflict Location & Event Data Project. Selon l’organisation, cinq étrangers sont toujours captifs, dont le révérend Hans-Joachim Lohre, un prêtre allemand enlevé à Bamako, la capitale malienne, en novembre.

Parmi les autres détenus figurent le journaliste français Olivier Dubois, enlevé en avril dernier dans le nord du Mali, le ressortissant américain Jeffery Woodke, le médecin australien Ken Elliott et le ressortissant roumain Iulian Ghergut, enlevé dans une mine au Burkina Faso et détenu depuis 2015.

Sam Mednick, Associated Press