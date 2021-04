Wow, quelle très mauvaise idée. Et cela éclipse le fait qu’Anthony Hopkins et Chadwick Boseman étaient brillants et que l’un d’eux devait gagner. Les projecteurs sont désormais braqués uniquement sur les producteurs. Grosse erreur. Depuis In Memoriam, ce spectacle a été un désastre.

– Dan Murrell (@MurrellDan) 26 avril 2021