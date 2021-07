Un os ancien gravé révèle que les Néandertaliens avaient leur propre tradition artistique

Le design est peut-être simple, mais un motif en chevron gravé sur un os de cerf il y a plus de 50 000 ans suggère que les Néandertaliens avaient leur propre tradition artistique avant l’arrivée des humains modernes sur la scène. La gravure, découverte dans une grotte allemande où vivaient les Néandertaliens il y a des dizaines de milliers d’années, n’a aucune utilité évidente selon les chercheurs qui disent que l’artefact jette un nouvel éclairage sur la capacité de créativité de l’espèce infortunée.

La grande majorité des œuvres d’art de l’âge de pierre découvertes en Europe sont attribuées à Homo sapiens et les experts ont longtemps suggéré que les Néandertaliens, parmi nos plus proches parents, n’avaient commencé à créer des objets symboliques qu’après s’être mêlés à eux.

Mais en utilisant la datation au radiocarbone, les archéologues ont déterminé que l’artefact récemment mis au jour avait au moins 51 000 ans – avant l’arrivée de l’Homo sapiens en Europe centrale d’environ 10 000 ans, selon les recherches publiées dans la revue Nature Ecology and Evolution.

« L’influence culturelle de H. sapiens en tant que seul facteur explicatif des expressions culturelles abstraites chez les Néandertaliens ne peut plus être maintenue », indique l’étude.

Dirk Leder, l’un des auteurs et chercheur au Département d’archéologie de l’Office du patrimoine de Basse-Saxe, a déclaré à l’AFP que l’os représente clairement un moyen d’expression.

« Nous sommes très convaincus que cela communique une idée, une histoire, quelque chose de significatif à un groupe », a-t-il déclaré.

Aucune utilisation pratique

Le fossile sculpté a été trouvé sur un site archéologique bien connu appelé Einhornhoehle – ou « grotte de la licorne ».

Situés dans les montagnes du centre de l’Allemagne, les chasseurs de trésors y ont recherché dès le Moyen Âge ce qu’ils croyaient être des fossiles de licorne.

C’est dans les années 1980 que les scientifiques ont trouvé pour la première fois des preuves d’une colonie néandertalienne de l’ère glaciaire à Einhornhoehle et le nouvel os provient d’une fouille sous une entrée effondrée de la grotte où des artefacts ont été découverts en 2017.

L’os, provenant du pied d’un cerf géant éteint, fait environ la moitié de la taille d’un jeu de cartes à jouer (environ 5,5 centimètres de long, 4 centimètres de large) et trois centimètres d’épaisseur.

Six lignes diagonales qui se croisent intentionnellement y forment une sorte de motif en chevron qui couvre une grande partie d’une surface.

« L’article n’est d’aucune utilité pratique », note l’étude.

« Au lieu de cela, le motif géométrique lui-même constitue l’élément central. »

L’étude rapporte qu’une série d’expériences visant à recréer l’objet en utilisant des os de vache montre qu’il a probablement été bouilli une ou deux fois avant d’être sculpté avec du silex.

« Le processus de production complexe conduisant à la création des incisions, leur disposition systématique et la rareté des cerfs géants au nord des Alpes, soutiennent la notion d’acte intentionnel et de signification symbolique », indique l’étude.

Significatif

Les chercheurs ont déclaré que quelques découvertes de la même période attribuées aux Néandertaliens comprennent des morceaux de silex, du substrat rocheux et des dents intentionnellement marquées de hachures ou de marques en zigzag.

L’os de cerf, cependant, se distingue comme « l’une des expressions culturelles les plus complexes connues à ce jour chez les Néandertaliens », dit-il.

Leder a déclaré que contrairement à l’art de l’Homo sapiens, les divers objets marqués attribués aux Néandertaliens ne sont pas vraiment comparables les uns aux autres, peut-être parce que leurs populations vivaient en groupes plus petits et plus dispersés.

« Cela semble soutenir l’idée qu’au sein de la population communiquant avec ces choses, la signification des symboles n’a pas été transmise à la génération suivante ou s’est simplement éteinte », a-t-il déclaré.

Mais le fait que la nouvelle découverte soit antérieure à Homo sapiens signifie que les Néandertaliens ont peut-être laissé un héritage plus durable.

« L’idée a toujours été que le grand Homo sapiens donnait des idées intelligentes à d’autres espèces », a déclaré Leder.

« Au cours des dernières années, une poignée d’articles ont poussé l’idée qu’il aurait pu en être autrement », a-t-il déclaré.

En juin, des scientifiques ont fait une autre découverte qui pourrait fondamentalement modifier notre compréhension de l’évolution humaine : le crâne d’un mâle à gros cerveau qui a été conservé presque parfaitement pendant plus de 140 000 ans.

