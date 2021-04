Avec l’intention finale de mettre fin au problème du ramassage des chiffons par les enfants dans le Dadumajra Dumping Ground de Chandigarh, la Commission de Chandigarh pour la protection des droits de l’enfant a émis une ordonnance demandant à son organisme civique d’augmenter la sécurité sur place. La municipalité de Chandigarh a été invitée à renforcer la sécurité au dépotoir qui aurait vu des mineurs travailler comme chiffonniers.

Le problème a été mis au jour après une inspection effectuée par le département de la protection sociale de Chandigarh la semaine dernière, à la suite de laquelle le CCPCR a pris l’affaire en main, a rapporté The Indian Express. Les autorités de la décharge ont été priées de mettre en place plus de limites autour de la décharge et d’interdire également aux enfants d’y entrer. On leur a également demandé d’appeler les services d’assistance aux enfants au cas où on les verrait en train de cueillir des chiffons.

Le président du CCPCR, Harjinder Kaur, a déclaré que l’organisation avait reçu un certain nombre de photographies d’enfants travaillant dans les décharges et avait choisi de prendre des mesures de suo-moto dans cette affaire.

L’ordre intervient quelques jours après la Journée internationale des enfants des rues 2021. Le même jour, Times Now a rapporté que l’Inde comptait près de 18 millions d’enfants vivant dans la rue, dont beaucoup n’avaient ni éducation ni opportunités. Avec l’une des plus grandes populations d’enfants sans-abri au monde, les incidents d’enfants poussés au travail ou à la cueillette de chiffons ne sont pas rares.

Avec le verrouillage ruinant le marché du travail et la fermeture des écoles, de nombreux enfants de plusieurs régions de l’Inde ont été poussés à travailler, à ramasser des chiffons ou à vendre de la ferraille. L’année dernière, l’Indian Express a rapporté que des enfants du village de Musahira tola, à Badbilla, dans le Bihar, avaient été poussés à ramasser des chiffons après la fin des repas de midi en raison de la pandémie.

Alors que les étudiants du monde entier ont maintenant été invités à passer à l’éducation en ligne, les étudiants des sociétés défavorisées ont été les plus touchés. Une enquête réalisée en 2020 a révélé que 57% des enfants des rues d’Odisha n’étaient pas en mesure de poursuivre leurs études en raison de la pandémie.

Sans logement, sans argent, sans éducation ni nourriture, les enfants des rues sont l’une des pires victimes de la pandémie.

