Clubhouse est une application sur invitation seulement popularisée récemment par des célébrités telles qu’Elon Musk et Bill Gates, qui permet aux utilisateurs de communiquer dans des chats audio appelés «salles». Les promoteurs le saluent comme un lieu où se déroulent actuellement certaines des discussions les plus intéressantes et les plus ouvertes.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy