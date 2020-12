Le chien de garde de la CNIL a infligé jeudi sa plus grosse amende à Google d’Alphabet et a également giflé le géant des achats en ligne Amazon d’une sanction financière pour avoir enfreint les règles françaises sur les cookies en ligne.

Le chien de garde de la confidentialité des données a condamné Google à une amende de 100 millions d’euros (121 millions de dollars), tout en imposant une amende de 35 millions d’euros (42,4 millions de dollars) au géant américain du commerce électronique Amazon pour ses traqueurs publicitaires.

Le régulateur a accusé Google et Amazon de ne pas avoir sollicité le consentement préalable des visiteurs de leurs sites Internet français avant que des cookies publicitaires ne soient enregistrés sur les ordinateurs. Ils n’ont pas non plus fourni d’informations claires sur la manière dont ces trackers en ligne seraient utilisés. Les visiteurs n’étaient pas non plus informés de la manière dont ils pouvaient refuser toute utilisation des cookies.

Les firmes ont désormais trois mois pour changer les bannières d’information, mais en cas de non-respect, une amende supplémentaire de 100 000 € (121 000 $) par jour sera infligée jusqu’à ce que les modifications soient apportées.

Le chien de garde a déclaré que l’amende contre Google était la plus élevée jamais infligée par la CNIL, tandis que la sanction record précédente de 50 millions d’euros (60,5 millions de dollars) pour violation des règles de l’Union européenne en matière de confidentialité des données avait également été infligée à la même société.

Google a défendu sa « produits utiles », disant qu’il s’en tient à son bilan de fournir « contrôles clairs » et «infrastructure sécurisée». La décision du chien de garde « néglige ces efforts », la société a déclaré, tout en se plaignant « incertain et en constante évolution » Règles françaises.

Amazon a également affirmé que ses pratiques de confidentialité sont continuellement mises à jour afin qu’elles « se conformer pleinement à toutes les lois applicables dans chaque pays dans lequel nous opérons. »

L’unité Alphabet avait déjà été condamnée à une amende de plus de 8,2 milliards d’euros (9,9 milliards de dollars) dans trois affaires antitrust.

Les amendes ont été imposées jeudi sur la base des règles françaises, mais les chiens de garde de l’UE peuvent également infliger des amendes allant jusqu’à 4% des ventes mondiales annuelles d’une entreprise, conformément au règlement général sur la protection des données entré en vigueur en mai 2018.

