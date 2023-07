Un organisme exauce les vœux des aînés canadiens

Pendant des années, Victor Althiem, 78 ans, a raté son passe-temps favori : le rockhounding à Amethyst Cove, N.-É.

Dans sa jeunesse, Althiem utilisait une corde pour descendre une falaise de la crique à la recherche de toutes sortes de cristaux, de minéraux et de roches.

En vieillissant, le passe-temps de l’aîné semblait de moins en moins réalisable – jusqu’à ce que We Are Young (WAY) exauce le souhait d’Althiem de revisiter son passe-temps chéri.

Katie Mahoney, cofondatrice de WAY, affirme que l’organisme de bienfaisance enregistré vise à offrir une expérience positive aux Canadiens âgés.

« Nous exauçons principalement trois types de souhaits », a déclaré mardi Mahoney à l’émission Your Morning de CTV. « Ils revisitent un passe-temps qu’une personne âgée a abandonné en raison d’obstacles liés à l’âge, réalisent un rêve de toute une vie ou renouent avec la famille ou des êtres chers qu’ils n’ont pas vus depuis des années. »

Le souhait d’Athiem était d’aller faire du rock avec son fils, mais la descente de la falaise à Amethyst Cove a rendu la randonnée difficile. Au lieu de cela, WAY a affrété un bateau pour lui permettre de revivre son passe-temps favori.

« Cela a renforcé sa confiance en lui et l’a juste changé positivement, sachant que maintenant tout est possible », a déclaré Mahoney.

L’organisation est née d’une expérience que Mahoney a eue avec une personne âgée. Après avoir été nominée au début de la vingtaine pour montrer un acte de gentillesse, Mahoney a choisi de passer du temps de qualité avec une personne âgée qui faisait souvent des actes désintéressés.

« Nous avons passé la journée ensemble et j’ai beaucoup appris sur ses difficultés, ses sacrifices personnels », a déclaré Mahoney. « Mais ce que j’ai appris le plus, c’est que c’était la première fois depuis des années que quelqu’un faisait une journée à son sujet. »

L’expérience a changé la perception de Mahoney de la façon dont les personnes âgées au Canada sont prises en charge et représentées dans la société et l’a obligée à aider à réaliser leurs rêves.

« Ils ont fait tant de sacrifices et ont fait passer les besoins des autres (avant) les leurs et ont encore à ce jour ces rêves, mais ils se retrouvent maintenant avec des barrières liées à l’âge qui les empêchent de réaliser ces rêves. »

WAY, qui a d’abord été lancé à Halifax, ouvre maintenant des applications en Ontario dans le but d’exaucer les vœux des personnes âgées de tout le pays.

Depuis sa création, l’organisme canadien a exaucé 46 vœux et 7 800 petits vœux d’aînés au Canada.



Pour visionner l’intégralité de l’interview, cliquez sur la vidéo en haut de cet article.