Le bâtiment Voice of America, qui fait partie de l’Agence américaine pour les médias mondiaux, est situé à Washington, DC. | Caroline Brehman / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Un allié de Trump et Bannon dirige l’Agence américaine pour les médias mondiaux. Le Bureau des avocats spéciaux n’est pas satisfait de ce qui se passe là-bas.

En juin, un allié de Steve Bannon et cinéaste conservateur nommé par le président Donald Trump a pris la direction de l’Agence américaine pour les médias mondiaux (USAGM), un vaste réseau international d’agences de presse financé et géré par le gouvernement américain.

Quelques heures après s’être présenté aux employés, le nouveau PDG, Michael Pack, a purgé quatre hauts fonctionnaires. Il a ensuite interdit les visas pour certains journalistes étrangers et a commencé à enquêter sur des journalistes de l’agence pour des préjugés anti-Trump présumés. En octobre, il a annoncé qu’il éliminait le «pare-feu» réglementaire de l’agence – des politiques internes de longue date visant à protéger l’indépendance éditoriale des journalistes de l’agence contre l’ingérence politique du gouvernement.

Les critiques ont accusé Pack d’abuser de son pouvoir pour transformer les agences de presse étatiques américaines, dont la mission est de diffuser des informations factuelles et impartiales aux personnes vivant dans des pays où la liberté de la presse est soit fortement restreinte, soit inexistante, en supports de propagande favorables à Trump.

Bien que Pack et son équipe n’aient pas réalisé de projet pro-Trump, un chien de garde fédéral a estimé que les accusations de mauvaise gestion flagrante étaient crédibles.

Dans des lettres adressées à 11 lanceurs d’alerte mercredi soir, le Bureau américain des avocats spéciaux (OSC) – un organe gouvernemental d’enquête et de poursuites – a révélé qu’il avait découvert «une probabilité substantielle d’actes répréhensibles» à l’USAGM, qui supervise quatre organisations médiatiques: Voice of Amérique, diffusion au Moyen-Orient, Radio Free Asia et Radio Free Europe / Radio Liberty.

Avec l’aide du Government Accountability Project (GAP), qui représente plus de 20 employés actuels et anciens de l’USAGM, 11 lanceurs d’alerte ont adressé des plaintes spécifiques à la CVMO au cours des derniers mois.

Ils comprenaient des allégations selon lesquelles la direction de l’USAGM «avait violé à plusieurs reprises le pare-feu Voice of America (VOA)» et «s’était livrée à une mauvaise gestion et à un abus d’autorité flagrants». En outre, les dénonciateurs ont affirmé que le leadership «avait fait pression sur le personnel de carrière pour qu’il réutilise illégalement… les fonds et programmes affectés par le Congrès sans en informer le Congrès.

Mercredi soir, la CVMO a répondu à ces allégations et à d’autres, soulignant que ce que les dénonciateurs alléguaient semblait être vrai.

«La CVMO a découvert une probabilité substantielle d’actes répréhensibles sur la base des informations que vous avez soumises à l’appui de vos allégations», a écrit Karen Tanenbaum, avocate de l’Unité des représailles et de la divulgation de la CVMO.

Cependant, l’OSC donne à tout organisme fautif – dans ce cas, l’UASGM – 60 jours pour mener sa propre enquête et répondre aux plaintes. Ce n’est qu’à la fin de cette enquête que la CVMO rendra une décision définitive. «Cela reste une question ouverte sous enquête jusqu’à ce que le rapport final de l’agence soit transmis au président et au Congrès», a conclu Tanenbaum.

Pourtant, l’avocat principal de GAP, David Seide, qui représente les dénonciateurs, estime que les lettres signalent une victoire rapide pour ses clients. «La conduite de [USAGM] est choquant, et nous sommes heureux qu’une agence indépendante soit d’accord avec nous », m’a dit Seide dans une interview.

Cependant, il n’est pas clair si Pack et d’autres dirigeants d’agences seront confrontés à de réelles sanctions pendant leur mandat. Le président élu Joe Biden a promis de renvoyer Pack, et les 60 jours que l’USAGM doit répondre dépassent le temps restant jusqu’à l’inauguration de Biden. Il est donc probable que Pack et son équipe quitteront le gouvernement avant de recevoir des réprimandes.

Mais Seide et ses clients estiment que c’est plus qu’une simple mauvaise conduite de la part de Pack. Il s’agit de protéger la culture d’une agence avec la tâche difficile de rendre compte de l’actualité de manière indépendante et féroce lorsqu’elle est sur la masse salariale fédérale. «Il y a une comptabilité à faire ici pour les leçons apprises», a déclaré Seide. «C’est vraiment un travail en cours.»

Ce qui peut résulter de tout cela, alors, c’est un tas d’auditions du Congrès sur la meilleure façon de superviser l’USAGM et une difficile bataille de confirmation au Sénat pour savoir qui Biden choisit pour remplacer Pack.

En attendant, les dénonciateurs sentent une victoire imminente. «Nous sommes tous très encouragés par la réponse de l’OSC et espérons que l’USAGM la prendra au sérieux», m’a dit un dénonciateur, qui s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat pour des raisons de confidentialité.