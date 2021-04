Le Bureau de la protection financière des consommateurs annoncé une règle provisoire lundi qui permettra aux locataires de poursuivre les agents de recouvrement qui violent l’interdiction nationale des expulsions.

Les avocats des propriétaires et autres agents de recouvrement qui expulsent à tort des locataires pourraient également faire face à des poursuites au niveau fédéral et étatique, a déclaré le bureau. De plus, ces agents de recouvrement doivent désormais informer les locataires de leurs droits en vertu de l’interdiction d’expulsion par écrit et, à la même date, un avis d’expulsion est signifié.

« Personne ne devrait être expulsé de son domicile sans comprendre ses droits, et nous tiendrons responsables les agents de recouvrement qui vont de l’avant avec des expulsions illégales », a déclaré Dave Uejio, directeur par intérim du CFPB, dans un communiqué.

L’annonce est un signe que l’administration Biden prévoit de faire appliquer de manière plus agressive l’interdiction nationale des expulsions des Centers for Disease Control and Prevention, publiée pour la première fois par l’administration Trump en septembre.

Avec des cas de coronavirus et des taux de chômage toujours élevés, le président Joe Biden a depuis prolongé le moratoire jusqu’à la fin du mois de juin.

Recherche a montré que les expulsions entraînaient beaucoup plus de cas de coronavirus et de décès dans une région.

Les défenseurs du logement soulignent que la loi n’a pas réussi à protéger de nombreux locataires parce qu’il n’y a pas eu suffisamment de conséquences pour la violer.

Il n’y a pas de base de données nationale des expulsions. Mais depuis que l’interdiction des CDC est entrée en vigueur, Jim Baker, directeur exécutif de la Projet des parties prenantes du Private Equity, a dénombré plus de 57 000 nouvelles affaires d’expulsion déposées par des propriétaires d’entreprise rien qu’en Arizona, en Floride, en Géorgie, au Nevada, au Tennessee et au Texas. Pendant la même période, Le laboratoire d’expulsion à l’Université de Princeton a identifié plus de 218 000 expulsions dans les cinq États et 19 villes qu’elle suit.