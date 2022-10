Un organisme de surveillance de l’ONU accuse un haut responsable des droits de l’homme de “harcèlement, censure et discrimination”

Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (UNHRC) aurait travaillé pour limiter l’accès d’un groupe de surveillance aux responsables et aux conférences de presse sur ordre de son plus haut responsable en raison des critiques acharnées du groupe sur une gamme de sujets.

“[Eric] Tistounet donne l’ordre de censurer UN Watch depuis au moins 2005”, a déclaré Emma Reilly, ancienne officier du CDH et lanceuse d’alerte, à Fox News Digital.

“Il les déplace vers le bas ou hors des listes d’orateurs, dit aux présidents du conseil d’interrompre ou d’abréger leurs discours aux occasions où il daigne les laisser parler, censure leurs déclarations écrites pour s’isoler lui-même et ses politiques des critiques et insultes ouvertement Hillel [Neuer] à tout son personnel.”

UN Watch, le groupe de surveillance et ONG, a déposé une plainte légale à New York 7 octobre sur la base de courriels internes divulgués du CDH qui indiquent que Tistounet, un ressortissant français qui a joué un rôle central dans la création du conseil, a eu un parti pris et s’est efforcé de minimiser et de limiter UN Watch.

L’organisation s’est révélée être une critique particulièrement sévère du HRC, appelant le conseil pour ses dysfonctionnements, ses doubles standards envers Israël et la Chine et sa “domination par les dictatures”, a affirmé le groupe. Neuer est le directeur exécutif du groupe.

Le Bureau des droits de l’homme des Nations Unies a déclaré à Fox News Digital que “toutes les opportunités de prise de parole au [HRC] sont générés automatiquement, grâce à un système qui attribue des créneaux de parole selon le principe du premier arrivé, premier servi, en fonction de la priorité demandée par l’ONG et de son heure d’enregistrement.

“Avec ces mêmes modalités, les organisations ‘UN Watch’, ainsi que ‘Ingénieurs du Monde’, une ONG représentée par le directeur exécutif de UN Watch, M. Hillel Neuer, ont pu, par exemple, faire 26 déclarations lors de la 49e session, 17 déclarations lors de la 48e session et 17 déclarations lors de la 46e session du Conseil des droits de l’homme, respectivement.

Plus précisément, le HRO a affirmé qu’au cours de la 50e session (la plus récente) du CDH, il n’y avait “pas de débats généraux et, en tant que tel, le nombre d’opportunités pour les ONG de s’adresser au conseil a été réduit”.

Mais Reilly a contesté la version HRO des événements, affirmant à la place que le mépris de Tistounet pour UN Watch n’était pas un secret au conseil.

“Je ne connais pas une seule règle de [non-governmental organization] engagement que Tistounet a appliqué à UN Watch », a déclaré Reilly. « Et parce que, comme toujours, il savait qu’il pouvait le faire en toute impunité, une grande partie est écrite. Il avait même l’habitude de m’envoyer des textos depuis la tribune du Conseil des droits de l’homme lorsque UN Watch arrivait.

“Tous mes prédécesseurs et successeurs en tant que liaison avec les ONG ont simplement suivi ses instructions”, a-t-elle ajouté. “J’ai été le seul à essayer d’appliquer les règles de manière objective. Pour la 50e session, en tant que concepteur de l’algorithme informatique, je peux affirmer définitivement que UN Watch a été supprimé de la liste des orateurs de la Commission d’enquête sur la Palestine occupée. Territoires.”

L’administration Trump s’est retirée de l’UNHRC et a accusé le conseil de protéger les auteurs de violations des droits de l’homme, leur permettant de siéger au conseil et de faire preuve de partialité dans la prise de décisions. L’administration Biden a tenu à revenir au conseil dès que possible, remportant un siège en 2021.

UN Watch, dont le siège est à Genève, a spécifiquement poursuivi le CDH pour avoir prétendument remis les noms de dissidents de Chine à la République populaire avant de s’exprimer à l’ONU.

Tistounet aurait également dit aux membres du personnel de travailler dans des cybercafés afin qu’ils puissent publier du matériel négatif anonyme contre Neuer, ajoutant : “Ce serait bien si quelqu’un (évidemment de l’extérieur de l’ONU, et comme cela a été récemment suggéré par un cybercafé par exemple) pouvait placer discrètement à côté de ses vidéos concernant le conseil.”

UN Watch a également déposé sa plainte auprès du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Son bureau n’a pas répondu à une enquête de Fox News Digital au moment de la publication.