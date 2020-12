Mark Zuckerberg a versé de l’argent dans un «écosystème» qui a provoqué une fraude généralisée lors de la course présidentielle de 2020, a allégué le chien de garde de l’intégrité électorale du projet Amistad. Le groupe intentera une action contre le PDG de Facebook.

Le procès, basé sur un rapport rédigé par l’organisation, affirmera que Zuckerberg a utilisé 500 millions de dollars «Argent noir» « faire basculer illégalement la balance dans le champ de bataille, déclare que le démocrate Joe Biden a gagné par des marges étroites, a déclaré Mark Serrano, conseiller de la campagne Trump 2020 qui dirige une entreprise de communication qui gère les relations avec les médias pour le projet Amistad. Le procès devrait être déposé aujourd’hui devant le tribunal de district du district de Columbia et couvrira des irrégularités électorales présumées qui ont eu lieu dans le Wisconsin, la Pennsylvanie, le Michigan, l’Arizona et la Géorgie.

Une nouvelle poursuite sera déposée contre Zuckerberg dark money qui a permis la fraude dans des États clés.@PhillDKline @ThomasMoreSoc pic.twitter.com/yuTN2ilufb – TheSharpEdge (@ TheSharpEdge1) 16 décembre 2020

Selon Serrano, la plainte juridique vise à «L’écosystème» qui a causé «Fraude à un niveau massif» lors du concours 2020. Il a accusé Zuckerberg d’avoir utilisé ses vastes ressources financières et son influence pour saper l’élection présidentielle dans les mois précédant et se poursuivant après le 3 novembre.

Un milliardaire, Mark Zuckerberg, a été autorisé à entrer dans la salle de dépouillement parce qu’il l’a financée, et le peuple américain a été expulsé.

L’annonce du procès a coïncidé avec la publication d’un rapport du projet Amistad qui décrit comment Zuckerberg aurait utilisé un financement privé pour « Incorrectement » influencer le résultat des élections.

BIG TECH.💻🚨 "Financé par des CENTAINES DE MILLIONS de dollars du fondateur de FACEBOOK Mark Zuckerberg et d’autres intérêts de haute technologie, organisations activistes. créé un système électoral à deux vitesses …" C’est "contraire à la loi fédérale et aux plans électoraux des États" selon le nouveau rapport SCATHING.🔻 pic.twitter.com/jDGmeqgd3g – Kyle Becker (@kylenabecker) 16 décembre 2020

Le directeur du projet Amistad, Phill Kline, a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi que Zuckerberg avait acheminé d’énormes sommes d’argent vers des associations caritatives et sans but lucratif qui ont fait pression sur les responsables et mené d’autres activités partisanes qui ont eu un impact sur les résultats de 2020.

« Il a payé pour les juges électoraux, acheté des boîtes de dépôt, contrairement aux lois de l’État, » Kline a déclaré, ajoutant que l’argent de Zuckerberg «A acheté des machines – Dominion et autres – et le financement de Zuckerberg a été versé aux secrétaires d’État.»

Cette injection de centaines de millions de dollars dans l’élection par Zuckerberg et d’autres «A violé les lois électorales de l’État et a entraîné une répartition inégale des fonds qui a privé les électeurs d’une procédure régulière et d’une protection égale» selon un communiqué de presse publié par le projet Amistad.

Le groupe, qui fait partie de l’organisation conservatrice de litige constitutionnelle, la Thomas More Society, a été impliqué dans plusieurs poursuites pour fraude électorale et irrégularités dans le cadre du concours 2020. Ils ont déposé une requête à l’appui de la poursuite infructueuse intentée par le procureur général du Texas Ken Paxton devant la Cour suprême, qui a accusé quatre États du champ de bataille – la Géorgie, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin – de violer les lois électorales. La Cour suprême a rejeté la plainte, citant un «Manque de position.»

Joe Biden a été déclaré président élu par le Collège électoral lundi, mais le président américain Donald Trump et ses alliés continuent de faire valoir que la victoire des démocrates est illégitime en raison d’une fraude à grande échelle.

