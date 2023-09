Un organisme de surveillance de la police enquêtera sur le traitement de l’affaire Andrew Malkinson

L’organisme de surveillance de la police a annoncé une enquête sur la manière dont la police du Grand Manchester a traité le cas d’Andrew Malkinson.

Malkinson a été disculpé en juillet d’un viol pour lequel il a passé à tort 17 ans en prison après une percée ADN. La cour d’appel a également statué que les défauts de divulgation de la police du Grand Manchester (GMP) rendaient sa condamnation dangereuse.

Le Bureau indépendant pour la conduite de la police (IOPC) enquêtera sur la manière dont la police a traité l’affaire et déterminera si des agents ont commis des infractions pénales ou une faute professionnelle.

La décision fait suite à une enquête locale menée par la direction des normes professionnelles de GMP, qui a conclu plus tôt cette année que rien n’indiquait que les agents impliqués avaient commis une faute professionnelle ou donné un rendement insatisfaisant.

Le FIPOL a confirmé la demande de Malkinson de réexaminer sa demande, déterminant qu’il y avait des « problèmes importants » dans la conduite de l’examen par GMP. Il a également déclaré que la police n’avait pas traité ses plaintes de manière raisonnable ou proportionnée.

Il ne s’agira pas d’un examen complet de l’enquête criminelle initiale, mais se concentrera sur la non-divulgation du passé criminel de témoins clés ainsi que sur la destruction de preuves vitales, qui constituaient la base de la plainte de Malkinson.

Dans une lettre adressée à Malkinson, le FIPOL a déclaré qu’il était d’avis qu’il existait « des preuves convaincantes suggérant qu’il pourrait y avoir eu de multiples violations des normes de comportement professionnel de la part de plusieurs policiers, ainsi que des défaillances systémiques de GMP dans le cadre de cette affaire. ».

Ils ont ajouté qu’il ne semblait « pas que toute l’étendue des manquements allégués ait été explorée ou abordée » dans le rapport de l’enquêteur de GMP.

Un certain nombre d’officiers au centre des allégations de sa plainte travaillent toujours dans des rôles d’enquête chez GMP, l’un d’eux dans une unité anti-corruption, a révélé l’IOPC dans une lettre aux avocats de Malkinson.

Malkinson, 57 ans, a été reconnu coupable de viol en 2004 dans le Grand Manchester alors qu’il n’existait aucune preuve ADN. Il a passé près de deux décennies à tenter de convaincre les autorités de son innocence. Sa condamnation a été annulée après que de nouveaux tests ADN ont permis de relier un autre homme au crime.

L’un des principaux témoins à charge, Michael Seward, a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et ne s’est présenté comme témoin que lorsqu’il a été arrêté pour un crime. C’est également le jour d’une autre arrestation qu’il s’est présenté pour la première fois comme témoin – et le jour où il a identifié Malkinson dans une séance d’identification vidéo. Rien de tout cela n’a été divulgué au tribunal.

Malkinson a fait valoir que ce calendrier indiquait qu’il était possible que les agents du GMP aient incité Seward, décédé depuis, à témoigner de manière malhonnête contre Malkinson.

En réponse, le FIPOL a déclaré qu’il s’agissait « d’une allégation sérieuse qui nécessite un examen plus approfondi » et qu’il y avait « des preuves suffisantes et convaincantes pour convaincre l’opinion selon laquelle il y avait un potentiel de motif inapproprié ».

La directrice des opérations du FIPOL, Amanda Rowe, a déclaré : « Mes pensées vont à M. Malkinson, qui a beaucoup souffert à la suite de l’une des pires erreurs judiciaires de l’histoire juridique britannique.

« Compte tenu de nos inquiétudes concernant le traitement des plaintes par GMP – et de l’intérêt public important pour une affaire qui a conduit un homme à passer 17 ans en prison pour un crime qu’il n’a pas commis – notre participation garantira un examen approfondi des actions de la police impliquée. »

Malkinson a déclaré : « Je suis heureux que le FIPOL ait annoncé une enquête indépendante sur la manière dont GMP a traité mon cas et sur les agents de GMP qui ont causé mon emprisonnement injustifié pendant 17 ans.

« Je n’ai jamais fait confiance à GMP pour mener une enquête efficace sur mes plaintes pour mauvaise conduite de la police et corruption – parce que le système de plaintes contre la police leur permet de noter leurs propres devoirs. Cette enquête du FIPOL devrait être menée par un membre du FIPOL qui n’est pas un ancien policier, sinon je crains que ce ne soit plus la même chose.

Emily Bolton, l’avocate de Malkinson à l’association caritative Appeal, a appelé les lanceurs d’alerte connaissant la manière dont GMP a traité l’affaire à se manifester.

« Les policiers impliqués dans l’affaire Andy pensaient qu’ils pouvaient agir en toute impunité, et leur conduite n’a fait l’objet d’aucun examen depuis près de 20 ans », a déclaré Bolton.

« Les problèmes dans cette affaire ont commencé dès le premier jour de l’enquête policière. Andy n’aurait jamais dû être un suspect, mais les agents du GMP étaient déterminés à le poursuivre. L’enquête de GMP sur les plaintes d’Andy était évasive et erronée, elle n’a pas suivi des lignes d’enquête raisonnables et est parvenue à des conclusions intenables sur la base des preuves.

L’enquête du FIPOL fonctionnera parallèlement à l’enquête publique indépendante annoncée par le secrétaire à la Justice, Alex Chalk, le mois dernier, qui examinera les rôles du GMP, du Crown Prosecution Service et de la Criminal Cases Review Commission. (CCRC) dans son cas. Il existe également un examen distinct du CCRC dirigé par Chris Henley KC.

GMP a été contacté pour commentaires.