Un organisme de surveillance de la concurrence lance une étude sur le secteur de l’épicerie dans un contexte de hausse des prix des aliments – Kelowna Capital News

L’organisme canadien de surveillance de la concurrence lance une étude pour déterminer si le secteur de l’alimentation hautement concentré contribue à la hausse des prix des aliments.

«Avec l’inflation à la hausse, les consommateurs canadiens ont vu leur pouvoir d’achat diminuer», a déclaré lundi le Bureau de la concurrence dans un communiqué.

“Cela est particulièrement vrai lors de l’achat de produits d’épicerie. En fait, les prix des épiceries au Canada augmentent au rythme le plus rapide observé en 40 ans. »

Les prix de détail des aliments en septembre ont augmenté au rythme le plus rapide depuis 1981, avec des prix en hausse de 11,4 % par rapport à il y a un an. Cela se compare à un taux d’inflation global de 6,9 ​​%.

Bien que le taux d’inflation ait chuté depuis son sommet de 8,1 % en juin, les prix des aliments dépassent l’indice global des prix à la consommation et continuent d’augmenter.

« Auparavant, les augmentations des prix des aliments prenaient le pas sur des choses comme l’essence. Maintenant, les prix des aliments dans les épiceries deviennent l’un des principaux moteurs de l’inflation », a déclaré David Macdonald, économiste principal au Centre canadien de politiques alternatives.

Les épiciers du Canada ont laissé entendre par le passé que la consolidation de l’industrie de la vente au détail de produits alimentaires au pays pouvait accroître l’efficacité et offrir aux consommateurs une plus grande valeur.

Mais certains observateurs de l’industrie de l’épicerie affirment que des efficacités accrues ne signifient pas nécessairement des aliments plus abordables.

“La consolidation peut conduire à plus d’efficacité, mais plus d’efficacité ne signifie pas des prix plus bas”, a déclaré Macdonald. “Cela pourrait signifier des prix plus bas, mais cela peut tout aussi bien signifier des bénéfices plus élevés et une rémunération des dirigeants plus élevée.”

De nombreuses chaînes d’épiceries et entreprises alimentaires et de boissons ont enregistré des bénéfices records pendant la pandémie et continuent d’afficher des revenus plus élevés, a-t-il déclaré.

« Il est vrai que les coûts des intrants augmentent pour ces entreprises », a déclaré Macdonald. “Mais leurs profits aussi.”

Le Bureau de la concurrence a déclaré lundi que son étude examinera dans quelle mesure la hausse des prix des épiceries est liée à l’évolution de la dynamique concurrentielle dans le secteur.

Il s’attend à explorer comment le gouvernement pourrait agir pour lutter contre les augmentations des prix des produits d’épicerie par le biais d’une plus grande concurrence dans l’industrie.

Il a noté que le secteur de l’épicerie est concentré, de nombreux Canadiens achetant auprès de l’une des trois sociétés suivantes : Loblaw, Metro et la société mère de Sobeys, Empire Co. Ltd.

Le manque de concurrence dans l’industrie de la vente au détail de produits alimentaires a rendu la tâche plus difficile pour les petits épiciers indépendants, a déclaré Gary Sands, vice-président principal des politiques publiques de la Fédération canadienne des épiciers indépendants.

“L’effet de levier que les chaînes peuvent exercer sur le marché peut désavantager les indépendants”, a-t-il déclaré. “Lorsqu’il y avait des pénuries pendant la pandémie, par exemple, il y avait des cas où les chaînes étaient approvisionnées en produits et… nous avions des étagères vides.”

Sands a demandé combien peut être changé rétroactivement.

“Le cheval n’est pas seulement sorti de l’écurie, il est parti au galop dans un autre champ”, a-t-il déclaré.

L’étude positionnera mieux le Bureau de la concurrence pour évaluer les futures fusions et acquisitions proposées, mais il est peu probable qu’elle impose des changements à l’industrie de l’alimentation maintenant, a déclaré Sylvain Charlebois, professeur de distribution et de politiques alimentaires à l’Université Dalhousie.

« L’étude est importante et marque un changement de ton et de style nécessaire au Bureau », a-t-il déclaré. « Mais je ne m’attends pas à ce que cela change l’industrie. Vont-ils demander à Loblaw de se débarrasser de Provigo ou à Sobeys de se débarrasser de Safeway ?

Charlebois a ajouté : « C’est la structure que nous avons. Ce qui est important, c’est que le Bureau comprenne mieux les implications des décisions qui seront prises à l’avenir.

Pourtant, la simple menace de faire l’objet d’une enquête et de voir les consommateurs se tourner vers des concurrents à grande surface comme Walmart ou Costco pourrait inciter les épiciers à agir, selon les observateurs.

« La menace d’application est souvent aussi efficace que l’application », a déclaré Macdonald. «Ils sentent la chaleur. Il y a eu beaucoup de pression publique et nous avons déjà vu des épiciers annoncer qu’ils gelaient les prix des marques maison. »

Le Bureau de la concurrence fournira un ensemble de recommandations au gouvernement dans son rapport final, qu’il prévoit publier en juin.

Plus tôt ce mois-ci, le Comité de l’agriculture de la Chambre des communes a voté pour enquêter sur les prix des denrées alimentaires.

La Chambre des communes a également voté à l’unanimité en faveur d’une motion du NPD demandant au gouvernement de s’attaquer à « la cupidité des entreprises » dans le secteur de l’épicerie.

—La Presse canadienne

L’inflation de l’épicerie