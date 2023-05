Un organisme de sondage demande au chef du Congrès de clarifier Sonia Gandhi "La souveraineté" Remarque

La commission électorale a demandé au chef du Congrès Mallikarjun Kharge de clarifier un tweet attribuant une remarque sur la souveraineté à son prédécesseur Sonia Gandhi lors d’un discours au Karnataka. Les ordres de l’organisme de vote sont venus à la suite de plaintes du BJP selon lesquelles toute remarque sur la souveraineté d’un État équivaut à une suggestion de sécession.

« Le Congrès ne permettra à personne de menacer la réputation, la souveraineté ou l’intégrité du Karnataka », lit-on dans un tweet du Congrès citant Mme Gandhi, publié le 6 mai.

Président du RPC Smt. Sonia Gandhi ji envoie un message fort à 6,5 crore Kannadigas : « Le Congrès ne permettra à personne de menacer la réputation, la souveraineté ou l’intégrité du Karnataka. » pic.twitter.com/W6HjKYWjLa — Congrès (@INCIndia) 6 mai 2023

Le tweet a déclenché une vive attaque du BJP et du Premier ministre Narendra Modi, qui lors de son dernier rassemblement avant les élections du 10 mai au Karnataka, ont accusé le Congrès de préconiser ouvertement de « séparer » le Karnataka de l’Inde. Le « gang tukde-tukde » avait atteint le plus haut niveau du Congrès, avait-il allégué, accusant les Gandhis de « travailler contre les intérêts de l’Inde ».

Le BJP a déposé une plainte auprès de la commission électorale, exigeant des mesures contre le Congrès et Mme Gandhi.

« Le Karnataka est un État membre très important de l’Union indienne et tout appel à protéger la souveraineté d’un État membre de l’Union indienne équivaut à un appel à la sécession et est lourd de conséquences périlleuses et pernicieuses », a déclaré le BJP dans son lettre à la commission électorale.

Dans sa communication au Congrès, l’organisme de sondage a cité les allégations du BJP, y compris celle dans laquelle il a déclaré que le tweet du Congrès était « en violation du serment obligatoire prêté par les partis politiques en vertu de l’article 29A (5) de la loi sur la représentation du peuple ». , 1951″.

« Compte tenu de ce qui précède, vous êtes prié de clarifier et de prendre des mesures de rectification concernant la publication sur les réseaux sociaux qui a été publiée sur le compte Twitter de l’INC et attribuée au président du CPP », a déclaré la Commission électorale.