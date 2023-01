Un organisme de sécurité examinera les rapports de surpeuplement lors du match nul de la FA Cup à Hillsborough

La Sports Grounds Safety Authority (SGSA) a annoncé un examen des rapports de surpeuplement à Hillsborough lors du match nul de la FA Cup de Sheffield mercredi contre Newcastle.

L’organisation, qui délivre des licences de sécurité sur les terrains de la Premier League et de l’EFL et conseille le gouvernement britannique sur la sécurité dans les stades sportifs, a déclaré qu’il était “préoccupé” par les informations faisant état de surpeuplement lors du match nul du troisième tour de samedi.

Un survivant de Hillsborough s’inquiète de la congestion des fans de Newcastle lors du match nul de la FA Cup Lire la suite

Un certain nombre de fans à l’extérieur ont allégué qu’il y avait des problèmes de congestion autour de la sortie du tunnel dans Leppings Lane End avant le coup d’envoi de 18 heures (GMT). Il y a également eu des rapports sur les réseaux sociaux faisant état d’un manque d’intendants et de certains fans supprimant les contrôles de sécurité pour se donner plus de place.

“Nous sommes préoccupés par les informations faisant état de surpeuplement et d’écrasement lors du match nul de la FA Cup entre Sheffield Wednesday et Newcastle United au Hillsborough Stadium samedi soir”, a déclaré un porte-parole de la SGSA.

“La SGSA travaille maintenant avec le club, le conseil municipal de Sheffield et le groupe consultatif sur la sécurité pour examiner l’événement, tirer des leçons et assurer un environnement sûr pour les fans de football.”

Peter Scarfe, qui dirige la Hillsborough Survivors Support Alliance, était à la demi-finale de la FA Cup en 1989 où 97 fans de Liverpool sont morts après un béguin dans le Leppings Lane End. Il estime que les scènes de samedi sur le même terrain ont montré que des leçons n’ont pas été apprises et ont mis en garde contre “l’histoire qui se répète”.

“Les terrains concernent maintenant les sièges debout et sur rail et vous pensez en quelque sorte que cela n’arriverait plus, mais il semble que cela se produise à Sheffield”, a déclaré Scarfe. “C’est une catastrophe imminente. Près de 34 ans d’expérience, de recherche et d’erreurs dont il faut tirer des leçons, et ce n’est manifestement pas le cas.

La Football Association doit parler aux responsables des deux clubs de l’incident, tandis que le Newcastle United Supporters Trust a également lancé un appel pour obtenir des informations. Sheffield Wednesday a été approché pour commentaires par l’agence de presse PA.