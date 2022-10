Un organisme de santé américain trouve un lien entre les blessures à la tête et le CTE | “L’impact de ce changement sauvera des vies” | Actualités Actualités

Les instances sportives se réuniront jeudi à Amsterdam pour débattre de leur position sur le CTE

Les lésions cérébrales traumatiques à répétition peuvent provoquer une maladie neurodégénérative, a conclu une agence de santé américaine.

Le National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), qui fait partie des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, a officiellement reconnu que de telles blessures peuvent provoquer une encéphalopathie traumatique chronique (CTE), une maladie cérébrale progressive.

Il intervient à la veille de la conférence internationale de consensus sur les commotions cérébrales dans le sport du groupe Concussion in Sport (CISG), qui se tient jeudi à Amsterdam.

La réunion est organisée par des fédérations sportives internationales, dont la FIFA et le Comité international olympique, et devrait débattre de sa position sur la CTE.

L’impact à long terme des traumatismes crâniens est actuellement sous le feu des projecteurs, un certain nombre de sports étant poursuivis en justice par d’anciens athlètes pour ne pas les avoir suffisamment protégés contre les lésions cérébrales traumatiques.

Jusqu’à récemment, les documents publiés par le CISG ont constamment minimisé le lien entre la CTE et les lésions cérébrales. Une déclaration de 2017 indiquait qu'”une relation de cause à effet entre le CTE et les commotions cérébrales ou l’exposition à des sports de contact n’a pas été établie”.

La dernière mise à jour du NINDS intervient après qu’une lettre de la Concussion Legacy Foundation (CLF) a appelé le NIH à examiner les preuves et à mettre à jour sa déclaration officielle sur le lien entre les lésions cérébrales traumatiques et le CTE.

La lettre a été cosignée par 41 des meilleurs experts mondiaux en CTE.

Le Dr Chris Nowinski, directeur général fondateur de CLF, a décrit la nouvelle déclaration du NINDS comme “un moment historique dans la lutte pour mettre fin à la CTE” et a ajouté : “Nous remercions tous les scientifiques qui ont construit les preuves et plaidé pour ce changement ainsi que les familles des donneurs de cerveau décédés avec la CTE pour leur rôle important. L’impact de ce changement sauvera des vies.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis avaient déjà reconnu que la CTE pouvait être causée par des lésions cérébrales répétitives.

L’année dernière, le receveur large de la NFL Demaryius Thomas a été retrouvé mort chez lui et des chercheurs de L’université de Boston a révélé en juillet qu’il avait un CTE.