Un organisme de réglementation provincial ordonne au Granville College de rembourser 10 000 $ après avoir induit en erreur un étudiant étranger

Shivani Sharma dit qu’elle rêvait de venir au Canada pour faire des études supérieures afin d’obtenir un meilleur emploi et d’y amener un jour son mari et son fils de quatre ans.

La famille vit à Amritsar, une ville de l’État du Pendjab, dans le nord de l’Inde, où Sharma avait déjà un emploi bien rémunéré dans l’industrie pharmaceutique.

Sharma voulait postuler au Vancouver Community College (VCC), mais dit qu’Anil Kumar Sharma, qui dirige une société de conseil en immigration en Inde appelée Aryans Academy, l’a dirigée vers le Granville College, une institution privée à Vancouver.

Ainsi, Sharma, 29 ans, dit qu’elle et son mari ont utilisé leurs économies et emprunté de l’argent à des amis et à la famille pour payer 13 500 $ en frais de scolarité.

Cependant, peu de temps après son arrivée au Canada et le début du programme, Sharma a réalisé que le programme n’était pas ce pour quoi elle s’était inscrite et a décidé de se retirer et de demander un remboursement.

Le collège a refusé, laissant son éducation et son statut d’immigration en suspens.

Après six mois d’incertitude et sans argent pour s’inscrire à un nouveau programme, la Private Training Institutions Branch (PTIB) de la Colombie-Britannique, qui réglemente les collèges privés, a découvert que le Granville College avait « trompé » Sharma et lui a ordonné de rembourser plus de 10 000 $ à l’étudiant international.

Balraj Kahlon, cofondateur de One Voice Canada, une organisation à but non lucratif qui aide les étudiants internationaux vulnérables, affirme que cette affaire n’est qu’un exemple d’un phénomène courant : les collèges privés canadiens et leurs agents indiens trompent les étudiants.

Balraj Kahlon, co-fondateur d’une organisation à but non lucratif aidant les étudiants internationaux vulnérables, il a vu plusieurs collages au Canada utilisant des tactiques similaires pour refuser les remboursements aux étudiants internationaux. (Kiran Singh/CBC)

« Je connais plusieurs collèges qui adoptent exactement le même comportement. Ils refuseraient de rembourser et lorsque l’étudiant insiste, [the college] commenceraient à soulever des questions sur leur statut d’immigration », a déclaré Kahlon.

Le PTIB a également lancé une enquête sur le collège après une précédente Article de CBC News sur des accusations de sous-traitance d’étudiants internationaux par des tactiques trompeuses.

Pas ce pour quoi elle s’est inscrite

La lettre d’acceptation de Sharma au Granville College, qui est une lettre d’admission officielle utilisée pour acquérir un permis d’études auprès des autorités canadiennes de l’immigration en mai 2022, indique « Diplôme en administration des affaires » comme domaine d’études.

Mais lors de son premier jour d’école en septembre 2022, Sharma dit qu’elle a découvert que son programme avait été changé en gestion hôtelière. Sharma dit qu’elle a choisi de ne pas remettre en question le changement à l’époque.

Le Granville College de Vancouver est maintenant investi par la BC Private Training Institutions Branch après qu’un reportage de CBC News ait fait état d’allégations d’étudiants trompeurs. (Kiran Singh/CBC)

Le document officiel indique également qu’elle recevrait 25 heures d’enseignement par semaine.

Mais Sharma dit que les cours quotidiens, prévus pour cinq heures chacun, n’ont duré qu’environ 15 minutes.

Comme un autre étudiant de CBC rapporté précédemment Sharma a commencé à remettre en question la légitimité du programme.

« Lorsque nous avons eu des questions, notre instructeur a dit simplement » Google « , a déclaré Sharma.

De plus, Sharma dit que le plagiat était également endémique au Granville College.

« Sur l’application Canvas, nous pouvions voir les réponses des autres étudiants. Nous ne faisions que copier, coller, soumettre et nous obtenions 80 %, 90 % », a déclaré Sharma.

Les captures d’écran examinées par CBC News montrent que plus d’une demi-douzaine de réponses d’étudiants à un devoir correspondaient mot pour mot.

Les captures d’écran examinées par CBC News montrent que plus d’une demi-douzaine de réponses d’étudiants à un devoir correspondaient mot pour mot. (Kiran Singh/CBC)

Le Granville College a déclaré à CBC News dans un communiqué que le plagiat n’est toléré sur aucune plate-forme, une règle que tous les étudiants doivent accepter lors de leur inscription.

Permis de travail postdiplôme confus

Sharma dit qu’elle a également appris que ses études à Granville n’allaient pas compter pour l’obtention d’un permis de travail post-universitaire de trois ans d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, dont elle aurait besoin pour demander la résidence permanente.

L’étudiante dit que le Granville College lui a dit en décembre 2022 qu’après avoir terminé un an à l’établissement, elle serait transférée au VCC pour terminer son diplôme de deux ans – et les deux années seraient prises en compte dans le temps d’étude nécessaire pour le permis.

Sharma avait espéré qu’aller à l’université à Vancouver serait un moyen d’obtenir un meilleur emploi et d’amener un jour son mari et son fils au Canada. (Kiran Singh/CBC)

Mais lorsqu’elle s’est renseignée, Sharma dit qu’un représentant du VCC lui a dit que ce ne serait pas le cas, qu’elle devrait étudier deux ans complets au VCC pour recevoir un permis de travail de trois ans.

Interrogé par CBC, Granville a déclaré qu’il « a un accord avec VCC qui permet aux étudiants de transférer dans le programme VCC. Grâce à cela, ils pourront obtenir un permis de travail post-diplôme ».

Granville n’a pas précisé les détails concernant la durée des études ou du permis de travail.

VCC a déclaré à CBC News que bien qu’ils aient un accord qui permet aux étudiants du Granville College de transférer leurs crédits d’études, le temps passé à Granville n’est pas comptabilisé dans les permis de travail.

« Le Collège Granville n’offre pas de programmes éligibles au permis de travail post-diplôme. Par conséquent, seul le temps passé au VCC… sera compté pour [work permit] durée si un étudiant est transféré », a précisé le VCC.

VCC a déclaré avoir reçu des questions de « plusieurs » étudiants du Granville College au sujet de l’accord et de leur transfert à VCC.

Dans les situations « où les questions des étudiants indiquent que des informations incorrectes ont été partagées avec eux », VCC a déclaré avoir porté cette question à l’attention du Granville College.

« Cela m’a fait réfléchir pourquoi devrais-je perdre mon temps à Granville », a déclaré Sharma, qui a décidé de se retirer en janvier 2023, après moins de cinq mois au collège.

Le collège refuse le remboursement

Une semaine plus tard, le collège a refusé son remboursement en invoquant le contrat d’inscription.

C’est alors que Kahlon a repris l’affaire et a envoyé un e-mail au collège énumérant les problèmes de Sharma ainsi que l’absence de contrat d’inscription, et a exigé que le collège rembourse les frais de scolarité de Sharma – un total de 13 500 $.

Harit Gaba, directeur des relations internationales de Granville, a répondu à Kahlon en expliquant que la livraison en ligne était due aux restrictions du COVID-19 et que Sharma n’était pas éligible à un remboursement.

Harit Gaba est directeur des relations internationales au Granville College. (Site Web de Harit Gaba/Opulence Education Group)

Gaba a également dit à Kahlon que le programme d’études avait été modifié avec le consentement de Sharma et lui a fourni un contrat d’inscription d’étudiant signé par Sharma et son père le 19 août 2022.

Mais Sharma dit qu’elle n’avait jamais vu ce document avant que le collège ne le partage avec Kahlon.

Et son père, dont la signature semble figurer sur le document, est décédé en 2015.

Le contrat d’inscription au Granville College semble avoir été signé par le père de Shivani Sharma en août 2022, mais il est décédé en 2015. (Kiran Singh/CBC)

Lorsque Kahlon a soulevé ce problème avec l’université, Gaba lui a envoyé un e-mail lui demandant « un peu de temps pour se pencher sur la question ».

Mais Kahlon n’a pas eu de nouvelles de Gaba après cela.

C’est alors que Kahlon a porté l’affaire devant le PTIB le 22 mars 2023.

Pas de questions avant le visa

Sharma pense que le document a été falsifié par Kumar Sharma, l’agent en Inde qui l’avait mise en relation avec le Granville College en premier lieu.

L’agent communiquait avec le collège et les agents de l’immigration en utilisant une nouvelle adresse e-mail au nom de Sharma. Il ne lui a donné accès au courrier électronique qu’en septembre 2022, une semaine avant qu’elle ne parte pour le Canada.

Granville College, le PDG du Granville College Vancouver, affirme que le différend a été résolu. (Site Internet de Chamara Perera/Opulence Education Group)

Sharma avait approuvé cette condition dans une déclaration qu’elle avait signée avant de commencer le processus ; il dit que Sharma « ne demandera aucun type de document ou de papier, d’identifiant de suivi, d’e-mail ou de capture d’écran avant l’approbation du visa ».

Lorsque CBC a interrogé le collège sur le document portant la signature du défunt père, Chamara Perera, PDG de Granville, a déclaré que l’agent avait confirmé au collège qu’il s’agissait de la signature de Sharma et qu’il était arrivé via l’adresse e-mail de Sharma – qu’elle a utilisée dans sa correspondance avec le collège entre janvier 2023 et mars 2023.

Sharma n’a pas pu accéder à l’adresse e-mail depuis mars 2023 car les mots de passe, l’e-mail de sauvegarde et les numéros de téléphone semblent avoir été modifiés.

Perera a également noté que « c’est un agent qui [the college] a traité pendant une longue période » et que le collège a « une relation de travail avec cet agent ».

Kumar Sharma a refusé une entrevue avec CBC News, mais a envoyé une déclaration écrite alléguant que les allégations de Sharma sont « auto-créées » et que « son seul but est de diffamer [Kumar Sharma’s] nom. »

Le Granville College affirme qu’il a « suivi la politique de règlement des différends du PTIB dans cette affaire qui a maintenant été complètement résolue ».

Enquête du PTIB

Après six mois d’allers-retours entre le PTIB, Kahlon et le collège, le régulateur s’est rangé du côté de Sharma.

Tony Loughran, un administrateur du PTIB, a écrit dans sa décision que l’attente de Sharma d’avoir une partie du programme en classe était « raisonnable » et qu’il n’accepte pas « l’explication de Granville selon laquelle le programme a été entièrement dispensé en ligne à cause de COVID- 19. Quand [Sharma] inscrits au programme, les restrictions liées au COVID-19 avaient déjà été levées. »

La décision indique que le Granville College « a induit en erreur [Sharma] à l’égard de la prestation du programme.

Loughran a ordonné au collège de rembourser à Sharma un total de 10 360 $ sur les 13 500 $ de frais de scolarité initiaux de Sharma.

Loughran n’a pas déterminé si les signatures de Sharma et de son père sur le contrat d’inscription étaient falsifiées ou non.

« Ayant trouvé en faveur de [Sharma]je n’ai pas à me prononcer sur l’authenticité de la signature sur le contrat d’inscription », lit-on dans la décision.

Selina Robinson, ministre de l’Éducation postsecondaire de la Colombie-Britannique, a refusé une demande d’entrevue, mais dans un communiqué a confirmé que « sur la base de rapports et de plaintes antérieurs, le personnel du PTIB a lancé une inspection au Granville College qui est actuellement en cours ».

Bien que le ministère ait refusé de commenter la portée de l’enquête, le communiqué a noté qu ‘ »une fois que l’organisme de réglementation a des conclusions contre un établissement, sa capacité… à pouvoir continuer à inscrire des étudiants internationaux est sujette à examen… y compris la perte de l’autorisation d’inscrire des étudiants internationaux sur les permis d’études. »

Kahlon dit que bien qu’il soit satisfait du résultat que le collège a été condamné à rembourser, le problème plus large des agents d’immigration qui sont payés par les institutions canadiennes et qui trompent les étudiants internationaux mal informés avec la promesse d’immigration, demeure.

« Il n’y a pas de solution en essayant de traiter les symptômes. C’est comme jouer à un jeu de taupe. »