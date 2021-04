Les cas de «syndrome de fuite capillaire», qui peuvent provoquer une fuite de liquide des vaisseaux sanguins, un gonflement des tissus et une baisse de la pression artérielle, ont été signalés dans tout l’Espace économique européen, a annoncé vendredi l’EMA.

Le régulateur a dit que c’était « pas encore clair » s’il existe une association causale entre le vaccin Vaxzevria d’AstraZeneca et l’affection, qui peut entraîner une défaillance d’organe si elle n’est pas traitée.

L’EMA a déclaré que les cinq cas, tous signalés dans l’Espace économique européen, justifiaient une enquête plus approfondie et potentiellement une mise à jour des informations sur le produit du vaccin, si cela est jugé nécessaire par son comité d’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC).

Les rapports de syndrome de fuite capillaire sont le dernier coup dur pour le vaccin d’AstraZeneca après que l’EMA a déclaré cette semaine que « caillots sanguins inhabituels avec faible nombre de plaquettes sanguines » devrait être répertorié comme des effets secondaires très rares du jab.

Les résultats d’un examen du PRAC sur les caillots sanguins ont incité un certain nombre de pays à limiter le vaccin anglo-suédois aux personnes âgées uniquement, en raison de la plupart des cas de coagulation sanguine survenant chez les moins de 60 ans.

Vendredi, la Grèce a annoncé qu’elle limitait le vaccin aux personnes âgées de 30 ans et plus, devenant ainsi le dernier État européen à avoir imposé des limites d’âge au vaccin ces derniers jours après l’Espagne, l’Italie, le Portugal, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!