Un organisme de défense des droits exhorte les Pays-Bas à améliorer l’accueil des migrants

BRUXELLES (AP) – Le gouvernement néerlandais devrait améliorer considérablement les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, a exhorté la plus haute instance européenne des droits de l’homme, après que des centaines de personnes se soient retrouvées bloquées ces dernières semaines devant le principal centre d’enregistrement néerlandais.

La commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatovic, a déclaré dans une lettre au ministre néerlandais des migrations publiée vendredi que les conditions au centre de Ter Apel se sont aggravées, “mettant en danger le droit à la santé des personnes concernées”.

Mijatovic a déclaré que les conditions là-bas ne respectaient pas les normes minimales fixées par la Convention européenne des droits de l’homme et a exhorté le gouvernement à veiller à ce que les personnes les plus vulnérables reçoivent rapidement un logement convenable.

La semaine dernière, des centaines de migrants ont été contraints de dormir à l’extérieur dans des conditions sordides juste à l’extérieur de Ter Apel parce que le centre d’asile est trop plein pour les accueillir. La situation est si sombre que Médecins sans frontières y a envoyé une équipe la semaine dernière, la première fois que l’agence a lancé une mission aux Pays-Bas.

Pendant ce temps, un procureur néerlandais a déclaré vendredi qu’aucune preuve d’un crime n’avait été trouvée dans la mort, le 24 août, d’un bébé de 3 mois au centre Ter Apel. Une enquête médico-légale n’a pas encore établi la cause du décès de l’enfant, ont déclaré les procureurs.

L’affaire est toujours sous enquête.

Une partie du problème est que les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié restent dans des centres pour demandeurs d’asile parce qu’elles n’ont pas d’endroit où déménager au milieu d’une crise du logement à l’échelle nationale.

Outre la situation à Ter Apel, Mijatovic a noté que de nombreuses personnes, y compris certaines des plus vulnérables, ont séjourné pendant de longues périodes dans des centres d’urgence qui ne sont pas adaptés aux longs séjours. Elle a déclaré que la crise actuelle « justifie un réexamen de certains aspects plus généraux et à plus long terme du système d’accueil des demandeurs d’asile aux Pays-Bas ».

Notant le défi auquel les Pays-Bas sont confrontés pour accueillir des personnes fuyant l’Ukraine, Mijatovic s’est toutefois dite préoccupée par le double standard appliqué dans le traitement des demandeurs d’asile.

“Je suis préoccupée par les différences flagrantes dans le traitement accordé aux Ukrainiens et à ceux d’autres nationalités, et je me joins à l’appel d’autres, y compris l’Institution nationale néerlandaise des droits de l’homme, pour empêcher tout traitement discriminatoire dans l’accès à l’accueil et à d’autres services”, a-t-elle déclaré. a dit.

Dans une réponse à la lettre, le ministre néerlandais des Migrations, Eric van der Burg, a déclaré que le gouvernement avait déjà convenu d’un ensemble de mesures et d’un budget de 730 millions d’euros pour construire des abris d’urgence supplémentaires et des logements supplémentaires pour les bénéficiaires de la protection internationale.

The Associated Press