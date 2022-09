Un organisme de défense des droits exhorte les Pays-Bas à améliorer l’accueil des migrants

Mijatovic a déclaré que les conditions là-bas ne respectaient pas les normes minimales fixées par la Convention européenne des droits de l’homme et a exhorté le gouvernement à veiller à ce que les personnes les plus vulnérables reçoivent rapidement un logement convenable.

Outre la situation à Ter Apel, Mijatovic a noté que de nombreuses personnes, y compris certaines des plus vulnérables, ont séjourné pendant de longues périodes dans des centres d’urgence qui ne sont pas adaptés aux longs séjours. Elle a déclaré que la crise actuelle « justifie un réexamen de certains aspects plus généraux et à plus long terme du système d’accueil des demandeurs d’asile aux Pays-Bas ».