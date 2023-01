Un organisme de bienfaisance pour survivants d’abus refuse de recueillir 10 000 £ pour une femme coupable de fausses allégations de viol

Un organisme de bienfaisance qui aide les victimes d’exploitation sexuelle a refusé 10 000 £ initialement collectés pour aider Eleanor Williams, condamnée cette semaine pour avoir menti au sujet de la traite par un gang de toilettage asiatique et avoir fait de fausses allégations de viol.

Maggie Oliver a déclaré qu’il serait “contraire à l’éthique” pour son organisme de bienfaisance d’accepter l’argent. Oliver est un ancien détective de la police du Grand Manchester (GMP) qui s’est fait connaître en tant que lanceur d’alerte sur l’exploitation sexuelle à Rochdale.

La Fondation Maggie Oliver était l’une des deux organisations caritatives qui devaient partager 20 000 £ de financement participatif pour Williams si elle ne l’utilisait pas pour traduire en justice ses agresseurs présumés.

Le cas de Williams a attiré l’attention du public en mai 2020 lorsqu’un message sur Facebook qu’elle a publié relatant les allégations est devenu viral, ainsi que des photographies graphiques de blessures qu’elle a déclaré avoir subies lors des attaques. Le message, à partir de mai 2020, a été aimé par plus de 100 000 personnes et partagé par un certain nombre de personnalités publiques, dont Oliver. Elle a dit qu’elle n’avait jamais parlé directement à Williams, mais l’avait présentée à des avocats du Center for Women’s Justice.

“En fin de compte, elle a décidé qu’elle voulait s’en tenir à sa représentation légale d’origine. Depuis lors, je n’ai eu aucun contact avec la famille », a déclaré Oliver. “Nous n’acceptons pas d’argent de [the crowdfunder] parce que je ne pense tout simplement pas que ce serait éthique.

Maggie Oliver, la fondatrice de la Fondation Maggie Oliver, qui soutient les victimes et les survivants d’abus sexuels. Photographie: Ian West / PA

Elle a ajouté: «J’ai partagé le message Facebook original d’Ellie parce que je vois beaucoup de cas comme le sien. Pas des blessures comme ça, mais des victimes qui sont repoussées du système et qui cherchent désespérément à se faire entendre. »

Plus de 1 000 personnes ont fait don de 22 129 £ pour «obtenir justice pour Ellie» via une page JustGiving. Après que JustGiving ait soustrait ses frais, le montant final s’élevait à 21 104 £.

Shane Yerrell, un conseiller conservateur d’Essex, a déclaré qu’il avait lancé le financement participatif de bonne foi parce que l’histoire de Williams “m’a rempli de tristesse de penser qu’une jeune fille aurait pu traverser une épreuve aussi terrible”.

Lorsqu’il a découvert que Williams avait été accusé d’avoir perverti le cours de la justice et d’avoir menti sur divers hommes – dont un adolescent de Barrow-in-Furness, Jordan Trengove, qui a passé 10 semaines en prison en détention provisoire – il a décidé de mettre des réserves sur l’argent. soulevé.

Avant de remettre la somme finale à la mère de Williams, Yerrell a rédigé un contrat stipulant que la famille Williams pourrait dépenser 1 204 £ “en conseils ou en thérapie holistique” pour elle. Les 20 000 £ restants ne pouvaient être dépensés qu’en conseils juridiques pour aider Williams à traduire en justice ses agresseurs présumés.

“Je suis descendu”: un homme faussement accusé de viol en devenant une figure de la haine Lire la suite

Si aucune poursuite n’était engagée au 23 juillet 2023, l’argent devait être partagé entre la Fondation Maggie Oliver et Women’s Community Matters, une organisation caritative qui aide les victimes de violences sexuelles et domestiques à Barrow.

Il y a une certaine controverse quant à savoir si Women’s Community Matters devrait obtenir l’argent, car la grand-mère de Williams, Anne Burns, est l’une des fiduciaires de l’organisme de bienfaisance. Burns est chef adjoint du groupe travailliste du conseil du comté de Cumbria et membre du cabinet pour les services à l’enfance.

Trengove a déclaré qu’il aimerait que l’argent aille aux victimes d’erreurs judiciaires. “Si c’était mon choix, j’aimerais le donner à un organisme de bienfaisance pour les personnes faussement accusées, ou donner des conseils aux personnes qui ont traversé une épreuve comme moi. Je n’ai reçu aucune aide », a-t-il déclaré.

Allison Johnston, la mère de Williams, a déclaré au Guardian : « J’ai encore tout l’argent. Je comprends que Shane parle actuellement à WCM et qu’une décision est en attente de confirmation de l’organisme de bienfaisance. Lorsque cela se produira, un plan sera élaboré avec Shane pour aller de l’avant avec le don.

Yerrell a déclaré qu’il était “profondément triste” des verdicts. « Des hommes innocents ont vu leur vie bouleversée et leur réputation détruite », a-t-il déclaré.

Oliver était un personnage clé dans Three Girls , une dramatisation de la BBC de l’affaire de toilettage de Rochdale. Au cours du procès de 13 semaines de Williams, l’accusation a déclaré qu’elle avait concocté des mensonges sur un gang de toilettage asiatique après avoir regardé Three Girls, ainsi que le film de Liam Neeson Taken, qui raconte l’histoire d’une fille kidnappée par des trafiquants de sexe.

Le cas de Williams est extrêmement inhabituel, a déclaré Oliver : « Je croirais toujours une victime si elle se manifestait. C’est alors à la police d’enquêter. Dans cette affaire, Ellie a été reconnue coupable par un jury qui a entendu toutes les preuves après une enquête policière approfondie. Je souhaite que chaque victime d’abus fasse l’objet d’une enquête aussi approfondie.

Women’s Community Matters n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Un porte-parole de JustGiving a déclaré: «Nous appliquons et appliquons des politiques de fraude très strictes, c’est pourquoi JustGiving est un lieu de confiance permettant à des millions de personnes de collecter et de donner de l’argent pour les causes qui leur tiennent à cœur.

« Cette page a fermé en 2020 et nous ne détenons pas les fonds en question. Nous soutenons le propriétaire de la page et comprenons qu’il essaie de récupérer les fonds et de les distribuer à un organisme de bienfaisance enregistré approprié.