Un organisme de bienfaisance musulman demande à la Cour suprême de statuer sur le refus de geler la suspension

OTTAWA –

Un organisme de bienfaisance international musulman dit à la Cour suprême du Canada que le gouvernement fédéral ne devrait pas être autorisé à “tirer d’abord et tenir une audience plus tard” lorsqu’il s’agit d’imposer des sanctions administratives.

Human Concern International, basée à Ottawa, demande au tribunal supérieur d’examiner le refus de la Cour d’appel fédérale de geler une suspension imposée par le gouvernement – ​​qui interdisait à l’organisme de bienfaisance de délivrer des reçus d’impôt – pendant qu’une contestation de la sanction était en cours.

L’Agence du revenu du Canada a imposé la suspension d’un an en juillet 2021 à la suite d’un audit de la direction des organismes de bienfaisance de l’Agence du revenu qui a signalé des préoccupations concernant six initiatives.

La suspension a maintenant expiré, mais HCI poursuit toujours l’affaire devant les tribunaux, affirmant qu’elle a des répercussions importantes sur le secteur caritatif dans son ensemble.

Dans sa demande d’audience devant la Cour suprême, HCI affirme que la primauté du droit au Canada sera “considérablement diminuée” si le tribunal n’intervient pas.

L’organisme de bienfaisance soutient que les agences fédérales seront habilitées à imposer des sanctions avant la diffusion des problèmes – et avant une détermination de culpabilité.

“La justice sera refusée aux parties innocentes, car les agences gouvernementales seront libres d’imposer des sanctions aux citoyens, même lorsque la sanction ne peut pas être annulée au cas où une erreur bureaucratique serait identifiée lors du procès.”

Tous les autres organismes de bienfaisance soumis à un audit de l’agence du revenu “vivront dans cette peur de la suspension”, a déclaré le directeur exécutif de HCI, Mahmuda Khan, dans une interview. “Et ils se diront aussi, OK, nous n’avons nulle part où aller, ou il n’y a aucun moyen de tenir l’ARC responsable. Et ce n’est pas la position que nous voulons avoir pour les organismes de bienfaisance au Canada.”

L’agence des revenus a accusé HCI d’avoir délivré à tort des reçus de dons totalisant plus de 307 000 dollars américains au nom d’organisations administrant les six projets en question – une pratique connue sous le nom de reçus de tiers.

Les initiatives comprenaient trois projets d’éducation et de santé en Inde, l’éducation et le développement des compétences des orphelins au Bangladesh, le soutien aux orphelins en Somalie et un projet d’éducation au Kenya.

HCI, la plus ancienne organisation caritative musulmane de secours mondial au Canada, affirme que les organisations caritatives travaillent souvent avec des individus et des groupes liés aux communautés où les projets se déroulent.

L’organisme de bienfaisance insiste sur le fait qu’il s’est toujours engagé à maintenir la direction et le contrôle de ses projets à l’étranger et à s’assurer que tous ces projets menés par des intermédiaires tiers constituent les propres activités caritatives de HCI.

HCI s’est opposée à la suspension par le biais du processus d’appel administratif interne de l’agence du revenu. Cet appel est en cours, a déclaré Khan.

En même temps, il a demandé à la Cour fédérale de l’impôt de reporter l’application de la suspension jusqu’à ce que l’agence du revenu ait examiné l’opposition.

En août 2021, un juge de la Cour de l’impôt a refusé d’accorder un sursis à la suspension.

Dans une décision plus tôt cette année, un panel de trois membres de la Cour d’appel fédérale a confirmé la décision du juge, affirmant que HCI n’avait soulevé aucune erreur justifiant une intervention.

La Cour d’appel a également déclaré que l’argument de HCI selon lequel la Cour de l’impôt aurait dû appliquer les principes de justice naturelle pour s’assurer que l’organisme de bienfaisance n’était pas privé de son droit à une audience sur le fond de l’affaire avant que la suspension ne soit imposée n’était pas fondé.

Dans sa demande à la Cour suprême, HCI affirme avoir perdu environ 4 millions de dollars en dons à la suite de la suspension.

L’organisme de bienfaisance a également engagé “des frais juridiques importants”, a déclaré Khan.

HCI affirme que si l’agence du revenu joue un rôle public important dans la réglementation du statut spécial des organismes de bienfaisance, l’intérêt public peut toujours être servi par l’imposition d’une suspension une fois que les appels internes à l’agence ont été épuisés.

Les avocats fédéraux n’ont pas encore déposé d’arguments en réponse. La Cour suprême devrait se prononcer dans les semaines à venir sur l’opportunité d’entendre l’affaire.

Dans une déclaration jeudi marquant la fin de la suspension d’un an, HCI a déclaré que des reçus fiscaux seront délivrés pour tous les dons éligibles à l’avenir.

« HCI est reconnaissant que bon nombre de nos donateurs nous aient soutenus en ces temps difficiles alors que la suspension d’un an de l’ARC était en vigueur. Le soutien à nos programmes humanitaires malgré notre incapacité à émettre des reçus d’impôt est la preuve des 40 ans d’accomplissement de HCI dans la poursuite de notre lien avec nos donateurs et nos bénéficiaires », indique le communiqué.

“HCI a travaillé sans relâche pour minimiser l’impact de la suspension sur nos bénéficiaires, notamment en soutenant des dizaines de milliers d’orphelins, en autonomisant les femmes vulnérables, en fournissant une aide en eau, en reconstruisant Gaza ou en répondant aux urgences en Afghanistan et au Yémen.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 14 juillet 2022.