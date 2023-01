Un organisme de bienfaisance lié à la Cour suprême offre aux donateurs un accès aux juges

“Je vous préviens : il y a de l’argent en jeu”, a-t-il envoyé un e-mail à un allié. « Des sociétés comme celle-ci partent d’un point de départ : le donateur. Ce n’est pas aussi cher que vous le pensez, cependant.

En retour, M. Pride, directeur exécutif de longue date de la société, a rendu service à M. Schenck et à d’autres donateurs, leur obtenant des sièges convoités lors des plaidoiries et organisant des rencontres avec les juges lors des fonctions de la société. Dans un échange de courriels avec Jay Sekulow, un administrateur de la société qui, en tant qu’avocat en chef du centre conservateur américain pour le droit et la justice, a plaidé des affaires impliquant la liberté religieuse et l’avortement devant le tribunal, M. Schenck a écrit que M. Pride s’assurerait que M. Sekulow était assis à la table d’un juge lors du dîner annuel. “Peut-être la table de CJ”, a-t-il ajouté, faisant référence au juge en chef Roberts.

M. Pride a déclaré que “mon travail consistait à servir les membres de la société, et cela faisait partie du service”.

(M. Schenck a également déclaré au Times que l’un de ses donateurs, un administrateur de la société, avait partagé un préavis du résultat d’une affaire de contraception très médiatisée après avoir dîné au domicile du juge Samuel A. Alito Jr., l’auteur du Le juge Alito et le syndic ont reconnu avoir partagé un repas et une amitié, mais ont nié avoir discuté d’affaires judiciaires confidentielles.)

Le First Liberty Institute, un organisme à but non lucratif conservateur qui plaide également fréquemment des affaires de liberté religieuse devant les juges, est un autre donateur d’intérêt particulier. L’institut, ainsi que ses employés et ses donateurs, ont donné un total de 217 500 $ de 2012 à 2022 tout en plaidant devant le tribunal au nom de clients tels qu’un boulanger qui a refusé de faire des gâteaux pour les couples homosexuels. Du côté libéral, les donateurs d’intérêts particuliers incluent la Boston Foundation, qui défend le droit à l’avortement, et le Freedom Forum, qui défend les droits du premier amendement.

M. Phillips, le trésorier de la société, a déclaré qu’il espérait que le récit de M. Schenck et l’examen ultérieur n’entraîneraient pas l’éloignement des juges de la société, ce qui, selon lui, fait un travail important dans la préservation de l’histoire de la cour de la même manière. que des organisations à but non lucratif similaires préservent l’histoire de la Maison Blanche et du Capitole des États-Unis.

Mais Gabe Roth, le directeur exécutif de Fix the Court, un groupe de défense critique du manque de transparence de la cour, a déclaré que si la cour veut préserver son histoire, elle devrait le faire elle-même en demandant un petit crédit au Congrès.