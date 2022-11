Un organisme de bienfaisance financé par la Loterie nationale aide les adolescents touchés par le cancer

IMAGINEZ que vous êtes un enfant et que vous êtes la seule personne que vous connaissez qui se bat pour votre vie.

C’est dans cette situation que Sarah Ardrey s’est retrouvée lorsqu’elle a reçu un diagnostic de cancer deux mois seulement après son 11e anniversaire.

Sarah Ardrey a reçu un diagnostic de cancer à 11 ans et a été aidée par Teens Unite dont elle est maintenant ambassadrice.

“Je me suis blessée lors de ma fête d’anniversaire en février 2008”, raconte Sarah, aujourd’hui âgée de 25 ans.

“Une femme m’a accidentellement donné un coup de pied dans le genou pendant que je nageais et ça a enflé.

“Nous pensions que ça allait baisser mais, quand j’ai continué à me blesser au même endroit, mon médecin généraliste m’a envoyé pour des tests. C’est à ce moment-là qu’on m’a diagnostiqué un cancer.

L’aînée des enfants du service des enfants, mais trop jeune pour le service des adolescents de l’hôpital, Sarah s’est retrouvée isolée alors qu’elle subissait sept mois de chimiothérapie pour un ostéosarcome du tibia droit, juste en dessous de l’articulation du genou.

« Je ne pouvais pas aller à l’école ni voir mes amis. J’ai raté toute la sixième année. J’allais à l’hôpital le dimanche, je sortais le jeudi si je n’avais pas d’infection et je dormais tout le week-end tellement j’étais fatigué.

Après une intervention chirurgicale pour remplacer son tibia par une prothèse en titane, Sarah a dû réapprendre à marcher.

Bien que son traitement ait réussi et qu’elle soit maintenant en rémission depuis 13 ans, elle est toujours confrontée à des problèmes de santé.

Vivant maintenant à Shepperton, dans le Surrey, et travaillant comme chef de bureau dans une entreprise de recrutement dans le domaine de la construction, Sarah est toujours extrêmement fatiguée et a des douleurs lorsqu’elle marche sur de longues distances.

« Je me suis trompé en pensant que ma vie était normale, mais ce n’était pas le cas. Le cancer est une chose à long terme et je souffrirai probablement pour le reste de ma vie des effets.

À 18 ans, Sarah a rencontré une personne atteinte d’un cancer de la peau à l’université qui l’a invitée à une fête sur un bateau organisée par Teens Unite Fighting Cancer, soutenu par la Loterie nationale.

« Parce que j’étais l’aînée de ma paroisse, je n’ai jamais vraiment rencontré quelqu’un à qui parler du cancer. Je n’avais jamais côtoyé des gens de mon âge qui avaient vécu la même chose.

«J’étais nerveux à l’idée d’y aller, mais dans les 20 minutes suivant mon arrivée, j’étais allé voir tout le monde. Nous dansions, mangions, parlions. Nous sommes tous devenus de bons amis. Après cela, je suis allé à presque tous les événements que je pouvais.

“J’ai relevé des défis et je me suis fait des amis que je n’aurais pas eu avant” Lucia Evans, 23 ans, de Grantham dans le Lincolnshire, a reçu un diagnostic de lymphome hodgkinien trois jours avant Noël 2021. Elle est maintenant en rémission. “Ça a été un peu un choc. J’ai dû subir de nombreux examens avant de recevoir un diagnostic de lymphome hodgkinien. Parce que mon traitement à l’hôpital était sous les restrictions de Covid, je me sentais assez seul. Mon spécialiste m’a envoyé un dépliant Teens Unite et j’ai postulé en ligne. “J’ai participé à de nombreux événements en ligne Teens Unite. Pendant une heure, j’ai été distrait de ce qui se passait autour de moi. Ils m’ont donné confiance et un moyen de sortir de ma zone de confort. « J’ai été capable de surmonter des défis que je n’aurais probablement pas relevés auparavant, comme chanter une chanson tout seul lors d’une soirée karaoké lors d’un de leurs séjours d’activités. Cela a été un véritable booster de confiance. “Ils m’ont aussi permis de me lier d’amitié avec des gens que je n’aurais probablement jamais rencontrés auparavant.”

Teens Unite offre aux personnes âgées de 13 à 24 ans un soutien social, émotionnel et physique pendant et après leur combat contre le cancer.

En jouant à la loterie nationale, vous soutenez des projets de santé comme celui-ci à travers le Royaume-Uni et aidez à collecter plus de 30 millions de livres sterling par semaine pour de grandes causes comme Teens Unite, qui n’est qu’une des nombreuses organisations de santé et de bien-être qui ont reçu un financement l’année dernière.

Et la Loterie nationale est fière de parrainer les prix The Sun’s Who Cares Wins 2022, qui mettent en lumière toutes les personnes formidables qui travaillent dans le secteur de la santé et du bien-être au Royaume-Uni.

Lesley Morris, responsable des revenus fiduciaires et des partenariats chez Teens Unite Fighting Cancer, a déclaré: «Nous donnons aux jeunes qui luttent contre le cancer les moyens de devenir bien plus que leur diagnostic.

“Avec plus de 1 000 jeunes actuellement inscrits chez nous, et davantage s’inscrivant chaque jour, le financement de la Loterie Nationale est une bouée de sauvetage qui nous permet de continuer à être là pour les jeunes à un moment où ils ont besoin de nous.”

Ayant trouvé un sentiment d’appartenance et essayé des activités comme l’escalade qu’elle n’aurait jamais tentées auparavant, Sarah est devenue ambassadrice de Teens Unite au début de 2020.

« Je les appelle ma famille », dit Sarah. «Ils organisent des événements, vous pouvez parler aux gens au téléphone, aller prendre une tasse de café et ils peuvent vous aider avec tout ce avec quoi vous luttez – lié au cancer ou autre.

« Teens Unite m’a aidé à nouer des amitiés et à faire des choses que je disais que je ne pouvais pas faire parce que j’avais eu un cancer ou que j’avais une mauvaise jambe. Ils m’ont montré que je pouvais le faire. J’ai juste besoin du bon soutien.

Aujourd’hui, elle aide à développer des services et des événements, et apporte également un soutien direct aux jeunes que l’association soutient en participant à des événements et en offrant une oreille attentive.

“Cela semble étrange de chercher une doublure argentée dans un diagnostic de cancer, mais Teens Unite était exactement cela pour moi.”

Pour découvrir comment vos numéros deviennent incroyables, visitez national-lottery.co.uk/life-changing