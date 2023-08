Un organisme de bienfaisance dit qu’il aidera à rechercher des souvenirs qui ont survécu aux incendies de Maui. Suivez les mises à jour en direct

Suivez les mises à jour en direct sur les incendies de forêt qui ont dévasté des parties de Maui à Hawaï, tuant des dizaines de personnes et détruisant la ville historique de Lahaina. Les incendies de forêt sont les plus meurtriers aux États-Unis depuis plus d’un siècle. La cause faisait l’objet d’une enquête. Même là où les incendies se sont retirés, les autorités ont averti que des sous-produits toxiques pourraient subsister, y compris dans l’eau potable, après que les flammes aient craché des fumées toxiques.

CHARITÉ POUR RECHERCHER DES SOUVENIRS QUI ONT SURVÉCU À DES INCENDIES

Samaritan’s Purse, une organisation d’aide humanitaire chrétienne, a transporté par avion 17 tonnes (15,4 tonnes métriques) d’équipement de secours d’urgence, d’outils et de volontaires mardi pour aider après les incendies de forêt meurtriers à Maui.

Des volontaires du ministère basé en Caroline du Nord prévoient d’aider à rechercher des souvenirs et d’autres objets qui auraient pu survivre aux incendies, a déclaré le groupe dans un communiqué de presse.

Ses spécialistes des interventions en cas de catastrophe sont à Hawaï depuis jeudi, effectuant des évaluations et coordonnant avec les autorités locales et les partenaires religieux, a indiqué le groupe.

Le groupe a mobilisé du matériel et plus de 380 bénévoles en 2018 pour venir en aide aux familles suite aux inondations de Kauai.

LES MARINES SE JOIGNENT À L’EFFORT POUR AIDER À LA RÉCUPÉRATION DES INCENDIES SAUVAGES

Un petit nombre de Marines américains en service actif ont rejoint l’effort pour aider au rétablissement de Maui après l’incendie dévastateur de Lahaina la semaine dernière.

Les équipages du Marine Aerial Refueler Squadron 153 ont transporté des membres du service actif d’Oahu à Maui lundi pour établir un élément de commandement et de contrôle qui coordonnera le soutien militaire américain.

La Garde nationale d’Hawaï, la Garde côtière américaine et le Corps des ingénieurs de l’armée américaine sont déjà sur le terrain, mais une réponse plus importante en service actif américain nécessite une demande officielle d’Hawaï pour commencer les opérations là-bas. La création d’une cellule pourrait signaler qu’un effort plus large du ministère de la Défense est sur le point de commencer.

Lundi, le porte-parole du Pentagone Brig. Le général Pat Ryder a déclaré que l’armée voulait aider mais ne voulait pas se précipiter en personnel sans coordination, afin de ne pas créer de nouveaux problèmes logistiques pour les efforts de récupération.

LA CORÉE DU SUD PROMET 2 MILLIONS DE DOLLARS D’AIDE À HAWAÏ

La Corée du Sud a promis 2 millions de dollars d’aide humanitaire à Hawaï pour aider à répondre aux dégâts causés par les incendies à Maui.

Son ministère des Affaires étrangères a déclaré mardi dans un communiqué qu’il « achètera de l’eau potable, de la nourriture, des couvertures et d’autres fournitures de secours dans les marchés coréens locaux et les livrera au gouvernement de l’État d’Hawaï ». Il fera également un don en espèces « aux groupes de secours locaux que le gouvernement de l’État d’Hawaï utilisera pour faire face aux conséquences des incendies ».

Cette année marque le 70e anniversaire de l’alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis. L’aide a été annoncée quelques jours avant un sommet prévu vendredi à Camp David entre le président Joe Biden, le président sud-coréen Yoon Suk Yeo et le Premier ministre japonais Fumio Kishida.

La déclaration de la Corée du Sud a également abordé « l’aggravation de la crise humanitaire » déclenchée par les dommages causés par les incendies causés par le changement climatique, affirmant qu’elle « participera aux efforts visant à résoudre les problèmes mondiaux et continuera à contribuer aux opérations de secours en cas de catastrophe à l’étranger afin de remplir sa vision de devenir un État pivot mondial.

La cause exacte des incendies à Maui n’a pas été déterminée, mais un certain nombre de facteurs, notamment des vents violents, une faible humidité et une végétation sèche, ont probablement contribué, le major-général Kenneth Hara, adjudant général du département de la Défense de l’État d’Hawaï, a dit. Les experts ont également déclaré que le changement climatique augmentait la probabilité de conditions météorologiques plus extrêmes.

LE BESOIN D’EAU POUR LUTTE CONTRE LES INCENDIES RAVIVE LA LUTTE ENVIRONNEMENTALE DE LONGUE DATE

Alors que les responsables d’Hawaï affirment qu’il y a une pénurie d’eau disponible pour les pompiers, ils pointent du doigt une récente décision de justice qui exigeait que plus d’eau soit conservée dans les ruisseaux d’East Maui au milieu de la sécheresse et des demandes d’utilisation concurrentes.

Les écologistes repoussent moins d’une semaine après que le bureau du procureur général de l’État a déposé une requête auprès de la Cour suprême d’Hawaï mercredi accusant un juge principal du tribunal de l’environnement de ne pas avoir assez d’eau pour la lutte contre les incendies.

Le différend relie les incendies actuels à une bataille judiciaire antérieure qui oppose des militants hawaïens et des écologistes à des propriétaires terriens après des décennies de détournement d’eau des ruisseaux de l’est de Maui vers des champs de canne à sucre.

Alors que les pompiers luttaient contre les incendies, une série d’actions en justice ont été déposées la semaine dernière concernant l’accès à l’eau. Le juge principal du tribunal de l’environnement, Jeffrey Crabtree, a rendu une ordonnance suspendant temporairement les limites de détournement d’eau qu’il avait imposées en juin pendant 48 heures. Il a également autorisé la distribution d’eau demandée par les pompiers de Maui, le comté ou l’État jusqu’à nouvel ordre si le juge n’était pas joignable.

Pourtant, les avocats d’Hawaï ont demandé à la Cour suprême de ne pas laisser Crabtree modifier la quantité d’eau pouvant être détournée ou de suspendre ses restrictions jusqu’à ce que la requête de l’État soit résolue.

Le juge « a substitué son jugement à celui de l’agence », indique la pétition, faisant référence au Conseil des terres et des ressources naturelles. « En conséquence, il n’y avait pas assez d’eau autorisée pour combattre les incendies de forêt. »

Wayne Tanaka, directeur exécutif du Sierra Club, a déclaré lundi que le bureau du procureur général avait exagéré l’effet des plafonds de dérivation de l’eau sur la lutte contre les incendies.

« C’est une exploitation éhontée de cette horrible tragédie », a-t-il déclaré. « Les réservoirs centraux de Maui ne sont d’aucune utilité à l’ouest de Maui, où la majeure partie de la dévastation est en cours. »

Il a dit qu’il craignait que l’État ne soit prêt à se donner autant de mal pour exploiter la tragédie afin d’aider une entreprise privée à monopoliser l’eau.

Le bureau du procureur général a déclaré lundi dans un communiqué que l’ancien propriétaire foncier de la plantation de canne à sucre, Alexander & Baldwin, utilisait de l’eau pour mouiller le sol pour la suppression préventive des incendies, et que les commandes précédentes de Crabtree n’affectaient que l’approvisionnement en eau de la région centrale de Maui et « n’affectent pas directement l’eau ». situation pour Lahaina.

Les représentants d’Alexander & Baldwin et de la East Maui Irrigation Company n’ont pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires. Un porte-parole du Conseil des terres et des ressources naturelles a déclaré qu’il ne commentait pas les litiges en cours.

FEDS DÉPLOIE DES PROGRAMMES D’AIDE SUPPLÉMENTAIRES

Les responsables fédéraux affirment que plus de 3 000 personnes à Maui se sont inscrites pour divers types d’aide fédérale – un nombre qui devrait augmenter. Le directeur des opérations de la FEMA pour la réponse et le rétablissement, Jeremy Greenberg, a déclaré aux journalistes lundi que l’agence distribuait de l’aide, y compris des paiements uniques de 700 $ pour des besoins critiques tels que l’eau et les fournitures médicales ainsi que l’hébergement payé par la FEMA.

L’administration Biden et le gouvernement hawaïen ont lancé un programme d’aide aux abris de transition pour les résidents ayant besoin d’un logement, les laissant déménager dans des hôtels ou des motels, a déclaré lundi à la presse l’administratrice de la FEMA, Deanne Criswell, lors du briefing de la Maison Blanche.

« Nous ne retirons rien de la table et nous allons être très créatifs dans la façon dont nous utilisons nos pouvoirs pour aider à construire des communautés et aider les gens à trouver un logement à plus long terme », a déclaré Criswell.

L’administration Biden recherche 12 milliards de dollars supplémentaires pour le fonds gouvernemental de secours en cas de catastrophe dans le cadre de sa demande de financement supplémentaire au Congrès. Criswell a déclaré que « nous avons un financement adéquat pour faire la réponse que nous faisons en ce moment », mais que des fonds supplémentaires seront nécessaires pour poursuivre tous les autres projets de rétablissement en cours jusqu’en septembre.

Le Service météorologique national surveille la tempête tropicale Greg, qui passe bien au sud d’Hawaï avec des effets minimes attendus. Da’Vel Johnson, agent de liaison de la National Oceanic and Atmospheric Administration, a déclaré qu’ils étaient conscients de la sécheresse et des conditions sèches sur l’île, mais qu’il n’y avait aucun risque lié aux incendies en vigueur.

PENTAGONE : DES FORCES EN SERVICE PRÊTES À AIDER

La Garde nationale américaine, le Corps des ingénieurs de l’armée américaine et la Garde côtière américaine participent aux efforts de rétablissement dans les communautés sous le choc des incendies à Maui, a déclaré le porte-parole du Pentagone, Brig. a déclaré lundi le général Pat Ryder.

Cependant, aucune force de service actif n’est encore impliquée, a déclaré Ryder. Cela soulève des questions quant à savoir pourquoi pas – Hawaï abrite des dizaines de milliers de militaires en service actif, le Commandement indo-pacifique américain et les principales installations de la marine et de l’armée de l’air, avec des navires et des avions qui pourraient aider à transporter des fournitures ou du personnel.

Ryder a déclaré que ces forces étaient prêtes à fournir tout le soutien demandé par Hawaï, mais que se précipiter trop rapidement dans les ressources pourrait créer des problèmes logistiques supplémentaires pour les opérations de sauvetage sur le terrain.

La réponse multi-agences aux incendies a déjà été entravée par des problèmes logistiques et des problèmes de communication, en particulier lors des évacuations lorsque les sirènes n’ont pas retenti et que les barrages routiers ont empêché les résidents de partir.

« Indo-Pacom est sur une gâchette capillaire pour pouvoir soutenir si nécessaire », a déclaré Ryder. « Tout le monde comprend parfaitement la douleur que les gens ressentent en ce moment. Nous voulons faire tout ce que nous pouvons aider. Mais nous ne voulons pas non plus contribuer au problème en envoyant des capacités inutiles qui entraveraient alors tout type d’intervention d’urgence.

Jusqu’à présent, 250 membres de la Garde nationale de l’armée d’Hawaï et de la Garde nationale aérienne participent aux opérations de récupération, les hélicoptères de la Garde nationale de l’armée ont largué plus de 189 000 gallons d’eau sur les incendies de forêt, l’Army Corps of Engineers a envoyé des équipes d’enlèvement de débris et des experts en alimentation et la réserve de l’armée a fourni un espace pour collecter et distribuer des fournitures, a déclaré Ryder.

« NOUS SOMMES PRÊTS POUR DE NOMBREUSES HISTOIRES TRAGIQUES », DIT LE GOUVERNEUR D’HAWAÏ

Le gouverneur d’Hawaï, Josh Green, a déclaré que le nombre de personnes portées disparues après les incendies de forêt à Maui diminue à mesure que les gens entrent en contact avec des parents et des amis. Mais Green a déclaré que « nous sommes préparés à de nombreuses histoires tragiques ».

Le gouverneur a pris la parole lors d’une interview enregistrée qui a été diffusée lundi sur « CBS Mornings ». Il a dit que les équipes de recherche « trouveront 10 à 20 personnes par jour, probablement, jusqu’à ce qu’elles aient fini ». Green a déclaré que les efforts « prendront probablement 10 jours », bien qu’il ait averti que « c’est impossible à deviner ».

Green a déclaré qu’un examen complet sera effectué à la suite des frustrations que les sirènes et autres avertissements n’ont pas atteint ou alerté les résidents des incendies. Il a déclaré que l’examen n’était « pas pour trouver des fautes chez qui que ce soit, mais pour dire pourquoi cela a fonctionné et cela n’a pas fonctionné ».

Le gouverneur a noté que le personnel médical ne soignait pas plus de personnes brûlées parce que l’incendie « était si dangereux qu’il a coûté des vies » et « n’a pas laissé de survivants ». Parce que le feu se déplaçait si vite, Green a déclaré qu ‘ »il est peu probable que beaucoup de choses auraient pu être faites sauf, bien sûr, déplacer les gens avant, et c’est de cela que nous parlerons ».

OPRAH APPORTE DES FOURNITURES AU REFUGE DE MAUI, APPELLE À PLUS D’AIDE POUR LES ÉVACUÉS RAVAGÉS PAR LE FEU

Oprah Winfrey a visité un refuge d’urgence sur l’île de Maui ravagée par le feu pour mettre en lumière le sort des évacués.

Hawaii News Now rapporte que Winfrey a déclaré lors de sa visite dimanche qu’il était essentiel que l’aide parvienne rapidement aux résidents. L’icône de la télévision est également résidente à temps partiel de Maui.

Winfrey a averti que les équipes de presse finiraient par s’éloigner de la destruction, tandis que le monde continuerait. Mais elle a dit que « nous allons tous encore être ici pour essayer de déterminer quelle est la meilleure façon de reconstruire… Je serai là pour le long terme, faisant ce que je peux. »

Winfrey a pris la parole devant le War Memorial Gymnasium à Wailuku. Elle a dit avoir livré des produits d’hygiène personnelle, des serviettes et de l’eau ces derniers jours.

Winfrey a déclaré que la question la plus urgente était de trouver des logements pour les personnes. Winfrey a ajouté que sa « plus grande préoccupation est d’avoir l’organisation nécessaire pour obtenir l’argent que les gens veulent envoyer directement aux gens ».

___

Kelleher a rapporté d’Honolulu. Les journalistes d’Associated Press Sam Metz à Salt Lake City ont contribué à ce rapport; Tara Copp et Josh Boak à Washington ; Kathy McCormack dans le New Hampshire ; Ty O’Neil et Claire Rush à Lahaina, Maui ; et Audrey McAvoy à Honolulu.

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Jennifer Sinco Kelleher, Associated Press